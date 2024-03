VIDEO: Investigan escuela de Oklahoma por evento donde sus estudiantes se lamen los pies

Las autoridades de Oklahoma están investigando una escuela secundaria local después de que las imágenes de un evento de recaudación de fondos pareciera que mostraban a los estudiantes chupándose y lamiéndose los dedos de los pies unos a otros la semana pasada.

Por Fox News

Las imágenes de la escuela secundaria Deer Creek en Edmond, Oklahoma, sorprendieron y disgustaron a los usuarios de las redes sociales en todo el país este fin de semana. El superintendente del estado de Oklahoma, Ryan Walters, pronto anunció una investigación sobre el incidente, calificándolo de “repugnante”.

Las imágenes, obtenidas originalmente por Fox 25, fueron tomadas durante una recaudación de fondos de una semana para una cafetería local que emplea a personas con necesidades especiales. Los estudiantes de noveno a duodécimo grado se ofrecieron como voluntarios para participar en varias competencias de clase en las que los estudiantes pagaron para asistir, según el medio.

El video muestra a los estudiantes voluntarios que estaban emparejados, uno sentado en sillas mientras los demás se acostaban debajo de ellos y lamían mantequilla de maní de los dedos de los pies.

?GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE

— Wendy Suares? (@wsuares) March 1, 2024