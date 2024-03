VIDEO: El inapropiado beso en la cabeza de Biden a Meloni durante encuentro en la Casa Blanca

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al besarla en la parte superior de la cabeza durante la reunión que ambos mantenían en la Casa Blanca este sábado.

lapatilla.com

El gesto, que fue captado por las cámaras, generó reacciones diversas en las redes sociales, donde algunos lo calificaron de cariñoso y otros de inapropiado.

Según fuentes oficiales, la reunión entre Biden y Meloni fue cordial y productiva, y los mandatarios abordaron las relaciones bilaterales entre ambos países, así como la situación en la Franja de Gaza, donde se vive una escalada de violencia entre Israel y Hamas.

Is she still adorable?! ?

Biden mistakenly thought of her as a child. He kissed the top of her head during a meeting with Italian Prime Minister Meloni. pic.twitter.com/qEIfmxsh1U

— shining world (@shiningworld8) March 3, 2024