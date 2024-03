Orlando Vitto: Esta peor Venezuela ¿ahora o cuando el caracazo?

Posteado en: Opinión

Han pasado 35 años después de aquella terrible tragedia, llamada el caracazo o el sacudón, para otras personas.

Ocurrió un 27 de Febrero de 1.989 que se prolongó por varios días más.

Fue un trágico acontecimiento inédito quizás nunca antes ocurrido en Venezuela, no hace falta llover sobre lo mojado, ya sabemos lo terrible que fue aquello y cuantas personas fallecieron, que al final de la historia, todavía no se sabe ciertamente cuantos fallecieron.

Mucho se ha hablado y escrito sobre este doloroso acontecimiento que enlutó a miles de familias Venezolanas, causando miles de pérdidas de vidas humanas, y millones de daños económicos.

Hay detalles que la gente desconoce de los orígenes de aquella insurrección popular.

Si bien es cierto que las medidas económicas de choque, del llamado, el gran viraje del recién instalado gobierno de CAP II, apenas a sus 25 días de instalado, molestó a las masas populares, justamente por impopulares, pero necesarias buscando un reacomodo de la economía, muy deteriorada después del gobierno de Lusinchi que dejo la botija vacía.

Es necesario traer a contexto un libro muy interesante del GRAL. CARLOS PENALOZA, titulado EL DELFIN DE FIDEL en su capítulo 18 escribe sobre el Caracazo, allí en forma muy detallada nos ilustra, como ocurrieron hechos previos al caracazo, que la mayoría de los venezolanos desconocemos.

Para la toma de posesión de CAP II, el presidente Perez invitó a varios presidentes, entre otros al vicepresidente de USA Dan Quayle, Felipe González de España, Alan Garcia su compadre y admirador de Perez, Daniel Ortega de Nicaragua, Virgilio Barco de Colombia, Oscar Arias de Costa Rica, y a Fidel Castro de Cuba, este último fue un gran error haberlo invitado.

Hacia ya varios años que el Presidente Perez tenia como guarda espaldas al cubano Orlando Garcia, sembrado allí por Castro, la espada de Damocles en la espalda.

La invitación a Castro a la llamada coronación de CAP II , la coordinó Orlando Garcia, y Castro pidió que todo el trámite aduanero en Maiquetía , fuera supervisado y coordinado por Orlando Garcia, y el presidente Perez aceptó que así fuera; de esta forma Castro , con una comitiva de aproximadamente 200 personas , ingresaran por la rampa 4 del aeropuerto sin ningún control aduanero, además de la guardia personal, médicos , cocineros, de Castro allí ingresaron al país un grupo de francotiradores, con todo su armamento, que se alojaron en dos pisos del Hotel Eurobilding , aun sin terminar, allí no podía entrar nadie, solo la comitiva cubana; pasó que como el hotel estaba sin terminar se vieron precisados a que el ing. Constructor y parte de su equipo ingresaran al Hotel por algunas fallas en la construcción y son ellos quienes ven y se percatan del abultado armamento que estaba en una de las bodegas del Hotel.

No es casual que en aquel ingreso sin control a Caracas de la comitiva Cubana viniera un joven de nombre Nicolas Maduro camuflado como cubano, había pasado un largo proceso de formación comunista, venia con la misión de acercarse a Chávez, se quedó en Venezuela y fue sembrado en el metro de Caracas con la intención de dirigir el sindicato de esa empresa, lo demás es historia conocida.

Después del incidente en la población de Guarenas por el alza de pasaje producto del alza decretada de la gasolina, fue la chispa que encendió la pradera, aquella insurrección popular fue creciendo en ciudades como Valencia, Maracaibo, Maracay, Mérida, pero sobre todo en Caracas, donde la situación se salió de control y fue necesario implementar el plan Ávila y toque de queda.

En ese caldo de cultivo los francotiradores que se quedaron esparcidos en grupos de 5 por varios sitios de Caracas hicieron su trabajo, al disparar a mansalva a los indefensos y sorprendidos policías, guardias nacionales y contingente del ejército; después por controles del aeropuerto de Maiquetía se constató que salieron mucho menos de los cubanos de los que entraron.

Con frecuencia los presidentes se equivocan y esas equivocaciones se pagan muy caras, haber invitado a Castro fue un gran error del Presidente Perez, jamás Castro fue leal a nadie, a quien podía liquidar o traicionar lo hacia y lo hizo durante toda su vida, hasta sus más cercanos colaboradores.

En un trabajo interesante de Rafael Rivas-Vásquez nos hace un resumen, una síntesis cronológica que él llama el sacudón, titulado EL DIA QUE BAJARON LOS CERROS, al final de ese gran trabajo cronológico, su autor se pregunta: ¿ES POSIBLE OTRO SACUDON?

Aquí quiero volver al título de este artículo. ¿ESTA AHORA VENEZUELA PEOR O MEJOR QUE CUANDO OCURRIO EL CARACAZO?

Toda Venezuela sabe que estamos peor, mil veces peor, ahora el Venezolano en su mayoría no tiene luz, ni gasolina un país petrolero sin gasolina, estas dos carencias es a propósito, la forma más eficaz de someter a un pueblo es no darle electricidad ni gasolina, no hay medicinas, no hay sistema de salud, todos los servicios públicos no funcionan, los salarios son para hambrear al pueblo. Ese es el comunismo que nos quieren implantar.