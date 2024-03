José Gato Briceño: Maniobra y trampa electoral a su medida

Posteado en: Opinión

En sobradas oportunidades he denunciado y delatado que esta forma de mostrarse ante el mundo que utiliza el régimen dictatorial, la tiranía venezolana, está ya desgastado. Este disfraz de demócratas está harto desgastado, descosido y desteñido y para su mal, nadie les cree esa pantomima que se empeñan en representar. Acuerdos, tratados, sea del tipo que sean, que ellos no cumplirán pues sus únicos acuerdos reales son con el terrorismo del medio oriente, con paramilitares vecinos, con carteles de drogas del vecindario hamponil latinoamericano el cual ya lideran orgullosamente, además de entregar nuestros tesoros y territorio. Traidores sin perdón, dignos herederos del mayor delincuente hoy felizmente difunto. No es posible tapar el sol con un dedo, no hay como esconder de todos los asesinatos a disidentes y genocidio por falta de atención médica, entrega de riquezas, destrucción del aparato institucional, demolición de los servicios básicos y desaparición de miles de empresas de nuestro país, descripción por encimita de la debacle de un país tan rico y en su momento con un futuro promisorio como potencia energética, de inmenso talento humano.

Buscando calificativos despectivos que los definan y todos se quedan cortos, es por esto que hay que enumerar varios, choros, malandros, malnacidos nunca alcanzarán las palabras, así firmen un documento ante la corte celestial, no les importa nada ni nadie, solo su permanencia en el poder. Buscaron todos los pretextos para no cumplir el acuerdo de Barbados y el más reciente y descarado fue este invento de la “Gran Amplitud” para escoger las fechas de las elecciones presidenciales con el respaldo de sus alacranes archiconocidos; salvedad hecha de la Plataforma Unitaria que representa la verdadera oposición quienes no firmaron esa payasada, no se dejaron utilizar.

Ante estos movimientos espasmodicos fundidos de miedo ya es definitivo, según todas las fuentes, es obvio que no van a dejar a participar en las elecciones presidenciales a María Corina Machado porque saben que los arrasará razón por la que están activando a todos los supuestos aliados que tienen en la Plataforma Unitaria para cuando llegue la hora cero, no acepten al sustituto que escoja María Corina y ya tienen preparada toda la narrativa, entre ellas, que la candidatura no es hereditaria, que ella no es una monarca, entre otros argumentos. Son incalculables los recursos que tienen para tratar de implosionar la verdadera oposición y están por primera vez, bien desesperados porque también saben que esos aliados que tienen en la Plataforma Unitaria no tienen nada de fuerza y ya todos los venezolanos los conocemos, que fueron los mismos que apoyaron al narcorégimen el pasado mes de diciembre en el referéndum consultivo. El liderazgo arrollador de Maria Corina y todos los acosos y maldades que le han hecho, aún le dan más fuerza y más ascendencia ante el pueblo además de autoridad moral para escoger el que ella decida como candidato.

Ya tengo varios años afirmándolo, soy de los venezolanos que no creo que está organización narcocriminal que tiene secuestrada a mi patria salga con votos, esos salen es con plomo, pólvora y drones pero no puedo en esta oportunidad desanimar por ninguna circunstancia a los venezolanos para que se agote todo lo que sea necesario en este proceso pre-electoral presidencial para que no se diga después que no se hizo la gestión por vía electoral, así que la única esperanza la tenemos en María Corina como jefa y líder de la oposición y que escoja a quien le de la gana.

Sin duda, sigue tomando fuerza, aseguro desde la cárcel del exilio, que esos malhechores no van a permitir que los millones de venezolanos que estamos en el exilio votemos, como tampoco van a permitir los observadores internacionales que no sean afecto a ellos.

Como violan la Constitución sin vergüenza, no descartemos que llamen a una mega elecciones, o sea, gobernadores y alcaldes para darle más fuerza a sus aliados e intentar debilitar a María Corina.

Sabemos ya que a la vuelta de la esquina, segundo semestre de este año, tienen el guiso montado, los aliños cortados y seguramente servirán el mismo plato de siempre: Fraude y atropellos.

Al menos siguen llevando palos por parte de la Corte Penal Internacional, quienes decidieron no aceptar la apelación hecha por la tiranía y continuar la investigación de crímenes de mesa humanidad, eso y mucha esperanza en verlos salir por la puerta de atrás, con los pies por delante son mis alicientes, los fustigo y denuncio sin pausa, a cada segundo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com