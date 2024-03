“Fui diagnosticada con metástasis, sin esperanza de vida, y hoy puedo decir que estoy sana” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Carenngie Rodríguez @biyulov es una orgullosa caraqueña de sonrisa explayada que emigró a Estados Unidos en el año 2013 buscando calidad de vida y seguridad, y que en el proceso de adaptación se enfrentó a un diagnóstico de salud que le cambió la vida.

En #SoyVenezolano le cuenta a @nandasalas como el poder de la palabra y de la oración le devolvió la salud tras 8 meses de fuertes tratamientos.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Yo empecé a reflexionar toda mi vida. Qué había manifestado, qué no. En qué estuve fallando como mujer, como persona. Todos estos dolores que uno se calla para evitar discusiones con tu familia, con tu esposo, con tus hijos”.

Los primeros cuatro años en Miami, los recuerda como muy duros, de mucho esfuerzo, pero sobre todo de muchas decepciones.

“Duramos cuatro años viviendo entre Miami y Orlando. Fueron cuatro años de experiencia para conocer el país, el idioma, sus leyes. Para conocer a las personas que no todas son 100% honestas y lo que están es pendiente de cuánto tienes, cuánto traes para estafarte y así nos pasó. Nos estafaron”.

Necesitaban un nuevo cambio, por lo que decidieron mudarse al estado de Texas.

“En el 2017, nos mudamos para acá a Woodlawn, Texas, lugar hermoso, lugar bellísimo al norte de Texas, sin tráfico, sin estrés y un poco planificando cómo iba a ser nuestra vida acá, en un nuevo estado, en una nueva ciudad”.

Con el apoyo de la comunidad y de su familia nació #biyulov un emprendimiento que alegra vidas, y que también enseña el oficio de la decoración en papel a otras mujeres emprendedoras.

“Cinco años donde mi negocio creció así full, decidí en el momento perfecto, dedicarle el 100% a mi negocio, donde el cambio fue radical. Súper chévere todo, buenos ingresos, buenos clientes, amigas siempre estuve activa con mi negocio, pero en marzo de 2023, ocurrió algo que me cambió la vida”.

Lo que parecía una tragedia terminó en pequeños milagros que le ratificaron el poder de las emociones.

“En marzo de 2023, me encanta contar esta historia, fui diagnosticada con metástasis, sin esperanza de vida. Fue muy fuerte porque la enfermedad no te avisa, te manda señales, pero uno como está concentrado en su trabajo, en lo que te gusta y yo soy muy apasionada en las cosas, el cuerpo te manda señales y yo no le presté atención; hasta que un día, me tocó ir en ambulancia hasta el hospital y es ahí donde me dicen ‘señora, usted tiene metástasis, tienes poco tiempo de vida, tienes que ponerte en tratamiento ya”.

Conoce su historia completa en #SoyVenezolano