FBI allanó residencias de aliada del alcalde de Nueva York (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El FBI llevó a cabo ayer redadas en El Bronx en dos casas propiedad de Winnie Greco, directora de asuntos asiáticos del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, informó The New York Times.

Por El Diario NY

La requisa en las propiedades de Greco sigue a una similar en noviembre en la vivienda en Brooklyn de Brianna Suggs, consultora de campaña y principal recaudadora de fondos del alcalde durante su plataforma electoral de 2021. El FBI también confiscó dispositivos electrónicos pertenecientes a Adams días después, recordó ABC News.

Las autoridades federales han estado investigando la recaudación de fondos del alcalde demócrata, quien previamente fue presidente del condado Brooklyn y oficial NYPD.

La pesquisa involucra a una empresa, KSK Construction Group, con sede en Williamsburg (Brooklyn) y que donó alrededor de $14,000 dólares a la campaña de Adams a la alcaldía en 2021.

BREAKING: FBI agents have just raided the Bronx home of Winnie Greco, a top aide to NYC Mayor Eric Adams, amid a probe into her alleged misuse of job perks. WATCH pic.twitter.com/SETR95eFPc

— Simon Ateba (@simonateba) February 29, 2024