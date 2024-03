Bad Bunny estará entre los presentadores de la 96 edición de los Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento de la 96 edición de los Óscar, prevista para el 10 de marzo, anunció este jueves la Academia de Hollywood.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Benito Martínez Ocasio, como reza el nombre completo del artista, se sumará así a un nutrido elenco de estrellas de cine entre las que este año figurarán los actores y actrices Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Catherine O’Hara y Octavia Spencer.

La organización de los Óscar, que volverá a contar con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo, había desvelado días atrás que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino o Zendaya se subirán al escenario.

No obstante, no se informó acerca de qué rol desempeñará cada uno o qué galardón entregarán durante la gala.

Por otra parte, la Academia de Hollywood comunicó esta semana que los cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original serán interpretados en esta nueva entrega de los Óscar.

Concretamente, dos temas de la banda sonora de ‘Barbie’ -‘I’m Just Ken’, de Ryan Gosling y Mark Ronson, y ‘What Was I Made For?’, de Billie Eilish y Finneas O’Connell-; ‘The Fire Inside’, interpretada por Becky G para la película ‘Flamin’ Hot’; ‘It Never Went Away’, de Jon Batiste para su documental ‘American Symphony’; y ‘Wahzhazhe’, por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los Asesinos de la Luna’).

‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, lidera las nominaciones para la 96 edición de los Óscar con 13 candidaturas, seguida de ‘Poor Things’ (‘Pobres Criaturas’), de Yorgos Lanthimos, con 11, y de ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, con 10.

Los Óscar 2024 se celebrarán en el teatro Dolby de Hollwyood (Los Ángeles, EE.UU.) a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

EFE