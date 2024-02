“Literalmente morí”: capitán de equipo en la Premier ofreció duro relato tras sufrir paro cardíaco en pleno juego

Posteado en: Deportes, Titulares

Tom Lockyer, capitán del Luton Town sufrió un paro cardiaco en un partido de la Liga Premier en Bournemouth en diciembre, pero todavía espera que los doctores le autoricen seguir jugando a nivel profesional.

Dos meses más tarde, Lockyer realizó su primera aparición pública tras el episodio y le trajo tranquilidad a todos los fanáticos que quedaron preocupados por su salud.

“Estoy seguro de que fue un momento mucho más aterrador para ellos que para mí. No sé qué sucedió, pero me han operado y no debería volver a pasar. Sufrí un episodio de fibrilación auricular. Consiste en que la parte superior de mi corazón latía cuatro veces más rápido de lo que debía. Ahora sólo quiero hacer un punto y aparte y seguir adelante”, explicó.

Y confesó: “Estaba corriendo hasta la línea del medio del campo y me mareé mucho, pensando que estaría bien en un segundo. No lo estaba y me desperté con paramédicos por todas partes. Sucedió en mayo pero supe al instante que esta vez era diferente, la última vez me desperté casi como de un sueño y esta vez desperté de la nada”.

