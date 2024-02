Alcalde de Nueva York: No podemos permitir que los violentos crean que tienen un santuario aquí

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

La crisis de los recién llegados en la Gran Manzana y el manejo que las autoridades municipales han dado a la presencia de los más de 177,000 nuevos migrantes, ha hecho que organizaciones, inmigrantes antiguos, neoyorquinos progresistas, políticos, neoyorquinos conservadores, ciudadanos nacidos en el país, y residentes del común, exterioricen sus propias posturas.

Por El Diario NY

Y aunque desde diferentes frentes el pulso se mueve entre puntos opuestos que van desde aquellos que insisten en que la Ciudad debe garantizar sin límite alguno, la permanencia de los nuevos migrantes en albergues y hoteles de emergencia, alimentarlos, y cubrir sus necesidades básicas, hasta los más extremos que piden que no se invierta un solo dólar más en quienes han llegado a Nueva York desde la primavera del 2022 y “se la rebusquen como puedan”, algunos robos y hechos violentos registrados en lo que va del 2024 por parte de recién llegados han desatado rechazo e indignación generalizada.

En esa tónica el alcalde, Eric Adams, insiste de manera contundente en no poner en la misma bolsa a todos los migrantes nuevos y solicitantes de asilo bajo el rótulo de “malandros” y “delincuentes”. Sin embargo, ha sido tajante en advertir que Nueva York no puede permitir que aquellos actores violentos que no respeten la ley vean a la Gran Manzana como una cueva santuario para delincuentes que están usando su estatus de recién llegados y los beneficios que les da la Ciudad para delinquir.

En entrevista con El Diario NY, el mandatario local recalcó que la abrumadora mayoría de los nuevos migrantes son respetuosos de la ley, pero haciendo eco de comunidades y diferentes sectores que rechazan que quienes cometan delitos no paguen por sus actos, advirtió que debería cambiarse la prohibición de Ciudad Santuario que protege a los inmigrantes sin papeles que cometan crímenes de ser entregados a ‘La Migra’ para ser deportados, lo que afectaría también a inmigrantes sin documentos de larga data. Adams aclaró que pedir que quienes cometan delitos tengan consecuencias penales no es ser antiinmigrante, y dijo que cualquiera que infrinja la ley debe rendir cuentas, sin importar cuál sea su estatus.

Por otro lado y ante el cuestionamiento sobre si la Ciudad tiene información verificable del historial judicial de los migrantes que ha ayudado desde hace casi dos años, el Alcalde Adams reconoció que debido a limitantes, como la falta de acceso a datos de autoridades venezolanas, no existe la manera de conocer a ciencia cierta quien tiene o no arrestos previos o quien ha cometido delitos ni de qué tipo. Sin embargo recalcó que hacen las mayores averiguaciones posibles de quienes llegan a los albergues, hasta donde las leyes locales y los recursos lo permitan.

Alcalde, Nueva York es una Ciudad Santuario que protege a inmigrantes de ser entregados a ICE ¿pero, cómo hacer para garantizar que los recién llegados que cometan delitos violentos paguen por sus actos sin afectar las protecciones de Ciudad Santuario para aquellos migrantes que respetan la ley?

“Primero, la gente necesita estar clara en que tenemos que hacer que personas violentas respondan por sus actos, sin importar si son indocumentados, documentados, neoyorquinos de hace mucho tiempo, o recién llegados. Cuando hablo con mi comunidad de inmigrantes, ellos tienen claro que no quieren violencia en sus calles, y por eso a la gente que da la impresión de que hacer que personas violentas que son indocumentadas paguen por sus actos es antiinmigrante, les digo que eso no es cierto. Creo que lo que debemos hacer es (revisar) las leyes originales de la Ciudad Santuario. Las leyes, que se introdujeron durante el mandato del exalcalde Ed Koch (1989) tenía leyes importantes que protegían a los inmigrantes que obedecían la ley en nuestra ciudad. Pero hubo modificaciones que se hicieron bajo el mandato del exalcalde Bill de Blasio, que eliminó el hecho de que si alguien cometía un delito grave podíamos comunicarnos con ICE (‘La Migra’) para propósitos de deportación. Creo que debemos reexaminar eso y ver si es la decisión correcta. No podemos permitir que quienes sean violentos en nuestra ciudad crean que pueden tener un santuario aquí. Tenemos el caso de un joven que fue sorprendido agrediendo a la policía, luego fue liberado y fue a Queens, cometió un robo, y agredió a un empleado de seguridad de la tienda mientras estaba allí. Eso sencillamente es inaceptable. Eso manda un mensaje equivocado. Debemos asegurarnos de que cualquiera que infrinja la ley rinda cuentas, sin importar cuál sea su estatus”.

