“Quieren dañarme la vida”: Apareció venezolano vinculado a ola de robos en Nueva York y rompió el silencio

Damián Daniel Rojas, un migrante venezolano en Estados Unidos, negó que este involucrado en el robo de teléfonos en la ciudad de Nueva York, luego de que se hizo viral un video en el que supuestamente aparece junto a otros cinco hombres, uno de ellos mostrando al menos cuatro equipos celulares.

“Damián Daniel Rojas, de nacionalidad venezolana, está siendo buscado por la policía de la ciudad de Nueva York por ser uno de los líderes de una banda dedicada al robo de celulares en la ciudad, mostrando parte de lo robado en TikTok”, es la información que circula desde hace algunos días.

Por esas publicaciones, que han tenido amplio alcance en las redes sociales, sobre todo en la comunidad migrante venezolana, Rojas aseguró que no lidera una banda delictiva.

“Para esos que están publicando fotos mías diciendo que robo teléfonos y que estoy solicitado por la policía, es totalmente falso. Yo trabajo y me gano las cosas honradamente. El que me conoce sabe que no soy de robar teléfonos ni nada de esas cosas”, aseguró el joven en Facebook.

La publicación la acompañó con tres fotografías. En una de ellas aparece vestido de forma casual, y en otras dos se le ve a bordo de una camioneta, sin dejar en claro si trabaja en servicios de traslados.

“Quieren dañarme la vida con cosas que son falsas. No robo teléfonos ni soy jefe de banda. Todo esto es falso. Algún dolido oculto que no puede tener lo que yo tengo quiere rayarme. No soy yo y no me está buscando nadie. Vivan su vida que yo me encargo de la mía”, afirmó.

En la red social TikTok insistió que se gana la vida “honradamente” y que hay “personas inescrupulosas” que estarían intentando dañarlo.

#Sucesos | Damián Daniel Rojas, de nacionalidad venezolana, esta siendo buscado por la policía de la ciudad de Nueva York, por ser uno de los líderes de una banda dedicada al robo de celulares en la ciudad, mostrando parte de lo robado en TikTok. #14Feb #EEUU – LuisSucesosLuis pic.twitter.com/SBjxfnSlVt — LLanero Digital (@LlaneroDigitalV) February 16, 2024

