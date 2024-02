Los presidentes de EEUU que llegaron a la Casa Blanca sin estudiar en la universidad

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

De acuerdo con la Constitución, es necesario cumplir con ciertos requisitos para ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, entre las cualidades enlistadas para dirigir el país no se incluye un título universitario ni un grado mínimo de estudios. De hecho, en la historia de esta nación hay varios mandatarios que nunca se graduaron de la escuela.

Mientras que algunos presidentes no solo terminaron su bachillerato, sino que hicieron licenciatura, otros mandatarios estadounidenses no terminaron la escuela. Aunque también hay otros que hicieron especializaciones, como George W. Bush, quien egresó con una maestría de la Harvard Business School; Richard Nixon, que obtuvo un título en leyes en la Duke University School of Law; o, Joe Biden, quien se graduó en la Syracuse University College of Law.

Si bien la mayoría de los presidentes de Estados Unidos han contado con un título de bachillerato o su equivalente (bachelor’s degree), al menos desde 1953, según refiere The Washington Post, hay 12 presidentes en la historia del país que ejercieron como jefes de estado sin contar con un certificado de estudios. Algunos nunca asistieron al colegio y otros no completaron su educación.

Los presidentes de Estados Unidos que no estudiaron una carrera universitaria

De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, para ser presidente solo es necesario cumplir con tres requisitos: ser ciudadano por nacimiento, tener 35 años o más y haber residido los últimos 14 años en el país. El artículo dos, primera sección, inciso cuatro, de la carta magna no enlista un nivel de escolaridad mínimo requerido para dirigir la nación.

El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, abandonó sus estudios a la muerte de su padre y no obtuvo un título de bachillerato, aunque luego recibió una licencia como agrimensor de parte del College of William & Mary, en Virginia, según de Washington Post. A él, se suman otros once mandatarios que nunca recibieron un certificado de estudios de grado medio:

-James Monroe

-Andrew Jackson

-Martin Van Buren

-William Henry Harrison

-Zachary Taylor

-Millard Fillmore

