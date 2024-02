“De los lugares más importantes para mí”: Lenny Tavárez regresa a Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que irrumpió en la industria musical, Venezuela ha tenido un lugar importante en el corazón de Lenny Távarez (@lennytavarez), y motivado por ese cariño, es que el boricua regresa al país para conversar acerca del buen momento que vive su carrera.

“Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo uno de los lugares más importantes para mí, fueron los fanáticos que me abrieron las puertas y el corazón desde mis comienzos y me han brindado su cariño a lo largo de mi carrera. Por eso es que, para mí, es tan importante reconectarme con Venezuela pues llevo un tiempo sin poder visitarlos, y me entusiasma poder compartir con mis fanáticos venezolanos. El cariño es muy genuino de parte y parte”, comenta con agradecimiento el puertorriqueño.

Hoy, Tavárez es considerado uno de los grandes exponentes del género urbano, pero su calidad artística lo ha posicionado exitosamente en otros géneros como el reggaetón, el pop, el trap, y el R&B.

Es esa versatilidad la que le ha abierto otras puertas importantes, ya que su faceta como escritor le ha permitido vivir el éxito desde otra perspectiva, pues ha estado detrás de importantes canciones de otros colegas.

“Bichota”, “Sejodioto”, “Besties” y “Déjalos que miren”, de Karol G; “Parce” y “Coco loco”, de Maluma; “Faldas y gistros”, de Anitta con J Quiles y el propio Lenny; y “Envolver”, de Anitta, son algunos de los temas que lo ubican como uno de los mejores en la actualidad. Éste último no solo se incluyó en el Récord Guinness, sino que le permitió alzarse en el 2023 como compositor del año en la categoría “Pop Latin Rhythm”, de los premios Sesac Latina.

“La realidad es que en mi carrera como cantante trato de presentar la esencia de lo que soy, de lo que vive Julio González, que es la persona detrás de Lenny Tavárez; lo más cercano a mi vida personal lo expongo en mi música. Pero en mi faceta como compositor, por el momento, he estado escribiendo el 95% a mujeres de la industria, colaborando con ellas para encontrar mensajes y formas de representar el empoderamiento con letras, buscando que sean agradables para todos los que las escuchan. Así es que he encontrado el balance”, agrega.

Sin duda, el reconocido artista ha logrado destacarse mundialmente con temas que han calado muy fuerte en el público, y este 22 de febrero estrenará su primer sencillo del 2024: “Empelotica”, en colaboración con el colombiano Feid.

Pero no todo termina allí, pues Lenny se encuentra afinando los últimos detalles para el lanzamiento de su nuevo disco: “Brillar”, así como su próxima gira mundial, en donde los asistentes vivirán una experiencia one on one con el artista.

Tavárez se dispone a tener, en pocos días, un encuentro con los medios de comunicación de Venezuela, en el que conversará acerca de estos y demás proyectos.

Para conocer más del artista, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @lennytavarez.