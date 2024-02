Caída viral: un bailarín tira a Madonna de una silla en pleno concierto (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Madonna actuaba este domingo en Seattle, una de las paradas de su gira “The Celebration Tour” cuando uno de sus bailarines arrastró la silla en la que la intérprete de “Like a Virgin” cantaba cuando tropezó provocando su caída y la de la Ambición Rubia. La artista continuó arrastrándose por el escenario, sonriendo y sin dejar de ofrecer espectáculo con su body de cuero y sus tacones infinitos. Mucho humor a partir de entonces con sus bailarines y un espectáculo que llegó hasta el final.

Por larazon.es

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Un espectador grabó el momento de la caída y el vídeo, como no podía ser de otra forma, se hizo viral en redes sociales: “Ni se cuestiona”, “Es que encima la deja ahí tirada”, señalan sus fans. También ha habido momento para las broma: “¿Qué tienen en común Madonna y Joe Biden? Que los dos se caen pero los dos se levantan”.

Sus fans han mostrado preocupación por la cantante, de 65 años, que desde hace un tiempo arrastra problemas en una rodilla. Pero de momento el show… must go on.