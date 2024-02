Nicki Nicole reapareció en las redes tras la infidelidad de Peso Pluma y dejó un sentido mensaje

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El martes pasado, trascendió la noticia de la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, después de que se filtrara un video del cantante con la influencer Sonia Sahar. Ahora, la rosarina, quien confirmó la separación con un escueto mensaje en redes sociales, reapareció para agradecerle el apoyo a sus fanáticos.

Por: Clarín

A tres días de que se desate el escándalo que se volvió internacional, la trapera utilizó su canal de difusión de Instagram para promover una de sus giras y, de paso, dejar un sentido mensaje para sus más de 21 millones de seguidores.

“Una vez más, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, expresó la cantante rosarina, en medio de la promoción de un show que brindará en el tradicional estadio Wizink de Madrid.

La ex de Trueno ya había recurrido a sus redes sociales para hacer un descargo sobre la infidelidad que cometió el mexicano en Las Vegas.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, había dicho en un comunicado en el que confirmaba la ruptura.

