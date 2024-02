“Nueva York es un desastre, ya no te sientes seguro”: venezolana relató cómo el hampa tomó Manhattan

Los colores vibrantes de la Quinta Avenida, los imponentes edificios y la auténtica experiencia turística del área metropolitana de Nueva York, se han visto opacados por la delincuencia callejera desatada a manos de migrantes latinoamericanos.

Por Versión Final

“Andan en ciclomotores, scooters y roban propiedad de los neoyorquinos, como iPhones y billeteras”, así describió el alcalde Eric Adams la ola de robos que mantienen azotados a los habitantes y turistas de la primera ciudad del mundo.

El mandatario afirmó que existe un gran auge de al menos 62 incidentes, 32 de estos en el mes de enero, donde los que asaltantes buscan robar bolsos, celulares y prendas de valor. Investigaciones realizadas por la policía indican que los involucrados son migrantes, en su mayoría, venezolanos.

La situación se suma como otra de las dificultades que los connacionales deben afrontar durante su estadía en la movida localidad norteamericana. Jhuliana Márquez, zuliana residenciada en Long Island desde hace cinco años, relató en una conversación telefónica con Versión Final cómo la delincuencia callejera ha afectado Manhattan, considerado el corazón de “la Gran Manzana” y uno de los centros culturales y comerciales más importantes del mundo y de acuerdo con la criolla, es el actual epicentro de la ola de robos.

Decepcionada y llena de incertidumbre, la madre de un joven y una niña zulianos asegura que “ha habido un cambio total” en los últimos meses a raíz de la crisis migratoria. Desde sus horas de salida y entrada, hasta su forma de vestir han tenido que ser modificadas en aras de su propia protección.

Most migrants come to NYC in search of a better life. Sadly, some come to commit crimes.

While the rest of NYC was sleeping, @NYCMayor @NYPDChiefPatrol@NYPDDetectives joined @NYPDnews investigators & specialized teams as we carried out a search warrant — booming a door and… pic.twitter.com/1KkTHQ6HYC

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) February 5, 2024