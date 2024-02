Emotivo y último adiós a Sebastián Piñera, entrañable líder chileno que ofrendó su vida a los demás

Este viernes, se llevó a cabo los últimos actos fúnebres para quién fuese presidente de Chile -en dos períodos no consecutivos-, Sebastian Piñera.

La mañana transcurrió con la presencia de una gran multitud de seguidores a las afueras de la Catedral Metropolitana de Santiago, -todos- a la espera de la llegada del cuerpo del exmandatario, el cuál seria acompañado por el cortejo fúnebre de Estado; y posteriormente por su familia, encabezada por su viuda Cecilia Morel. Asimismo, gran parte de sus colegas en la política se dieron cita en dicha casa sagrada, siendo el último en ingresar el actual presidente chileno, Gabriel Boric, quién sorpresivamente fue abucheado por la ciudadanía presente.

Prepárate para carnaval con la mejor información ¡Suscríbete gratis!

Por Laura Martínez / lapatilla.com

Durante la ceremonía, sus nietos León y Esperanza ofrecieron unas emotivas palabras expresando lo que fue para ellos en vida Sebastián Piñera. “Gracias a mi abuelo que me ha dado tanto, me ha dado la risa y con la verdad me ha mostrado el llanto. Estoy con una insaciable tristeza y dolor de la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y mi más grande ídolo (…) Sin embargo, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo por el orgullo que cargo en mi corazón. El honor de haber tenido a Sebastián como abuelo (…) Te amamos por siempre, tus nietos”, expresó León.

Por su parte, Esperanza manifestó: “Tata, una vez me dijiste que en la vida se confrontan dos fuerzas, el miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas, a no querer avanzar, a no querer seguir y a no querer mirar. Y creo que en este momento siento miedo, siento el miedo de no querer avanzar sin ti (…) Pero también me dijiste que el coraje nos lleva a lo contrario, nos lleva a querer innovar, a emprender y a cambiar. Y creo que esta es la fuerza que ahora te gustaría que sigamos (…) Hoy nosotros perdemos a un ser inigualable, pero no me cabe duda de que el cielo gana un ángel”.

Asimismo, en la eucaristía dijeron presente parte de los 33 mineros rescatados de la Mina de San José en 2010. Luis Urzúa, exjefe del lugar anteriormente mencionado, dio un discurso en el que le agradecía su esfuerzo y empeño cuando mas lo necesitaban. “Gracias a él nosotros fuimos rescatados, gracias a él hoy podemos dar un testimonio, podemos decir sí Presidente, usted nos sacó de tierra (…) Hoy hay 33 banderas y no hay 33 cruces”, detalló.

Tras la culminación de la misa, los restos del también empresario fueron llevados al Palacio de la Moneda, ubicado a 10 minutos de la Catedral, donde sería homenajeado una última vez por la Guardia de la casa de Gobierno, para ponerle fin a este hecho que enluta a toda la nación chilena.

Recordemos, que Sebastián Piñera falleció la tarde del pasado martes 6 de febrero, cuando la aeronave en la que se trasladaba desde Lago Ranco hasta su domicilio se precipitara pocos minutos después de despegar, causándole así la muerte por asfixia por inmersión. En el helicóptero, se encontraba junto a su hermana Magdalena Piñera, su amigo Ignacio Guerrero y el hijo de este último, quienes pudieron ser rescatados con vida de la laguna.

Hasta el momento, se desconocen las posibles causas que hicieron fallar la aeronave y generar este triste desenlace.