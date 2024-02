Toto Wolff contó detalles de como Hamilton le informó que se iba a Ferrari

Posteado en: Deportes, Titulares

El mundo de la Fórmula 1 recibió un golpe histórico con el anuncio de que Lewis Hamilton abandonará Mercedes para unirse a Ferrari de cara a la temporada 2025. El conductor inglés pegó un cambio de dirección en su carrera profesional poco después de renovar su contrato pero activó una cláusula que le permitía desprenderse de su actual escudería en busca de nuevos aires sobre el mítico auto rojo. Toto Wolff, actual director ejecutivo de la empresa alemana, detalló cómo recibió la dura noticia.

Por Infobae

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

“Nos reunimos para tomar un café en mi casa en Oxford. Me dijo que había decidido correr por Ferrari en 2025 y eso fue básicamente todo. Tuvimos una buena hora de conversación”, arrancó el directivo con tranquilidad en charla con BBC Sport. A continuación, explicó qué se charló en la conversación: “Sentía que necesitaba un cambio y puedo entender eso. Hemos tenido un éxito tremendo. Compartimos la opinión cuando decidimos firmar un contrato a corto plazo de que puede haber oportunidades para él y para nosotros”.

Además, analizó que Hamilton tiene 39 años y es una gran manera de cerrar su trayectoria. “Creo que es la oportunidad de firmar un contrato a más largo plazo con Ferrari y darle una gran oportunidad al final de su carrera. Hemos tenido un viaje sensacional juntos que pasarán a los libros de historia. Queremos terminar en un alto en términos de su carrera”, argumentó convencido.

Ya con mucha experiencia dentro del circuito, Wolff realizó una reflexión en este drástico cambio de Mercedes: “La Formula 1 me ha hecho resistente a las sorpresas. Pero esto fue una sorpresa. Una vez dijo ‘esto es lo que estoy tratando de hacer’, ese fue el hecho. No intenté convencerlo, de lo contrario. Nuestro viaje profesional llega a su fin, pero no significa que nuestra relación personal termine. He encontrado a un amigo. Hemos construido una relación en los últimos 10 años. Siempre respetaré la difícil situación que enfrentó. En el futuro podemos discutir si esto podría haberse hecho de una manera diferente o no, pero no guardaré rencores”.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ