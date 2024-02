“¿Quién es J. J.?” Un viaje literario que entrelaza la complejidad de la política con el drama humano

Posteado en: Cultura, Titulares

Pocos imaginan que un niño miope, de botas ortopédicas y víctima de bullying durante su infancia, llegaría a convertirse en uno de los más exitosos y a la vez más temibles estrategas y especialistas en crisis, campañas electorales y resolución de conflictos alrededor del mundo. Lo anterior, que parece el enunciado para una nueva serie de televisión, es sin embargo una manera de resumir en grandes rasgos la vida personal y profesional del polémico J. J. Rendón, tema central del más reciente libro de María Elena Lavaud, una de las periodistas y escritoras más respetadas y recordadas de Venezuela.

Se trata de ¿Quién es J. J.? Más de 100 testimonios y una entrevista al estratega más perseguido del mundo”, un libro de su autoría que presenta una profunda exploración a la vida y la mente de Juan José Rendón, conocido como J. J., el renombrado estratega político cuya habilidad para ganar elecciones es tan notable como la controversia que lo rodea. Es un viaje literario que entrelaza la intriga política con el drama humano y promete grandes revelaciones para los ávidos seguidores de los grandes temas del momento y de la complejidad del ser humano. Durante el proceso de escritura, Lavaud tuvo acceso a documentos, fotografías, notas personales del estratega y fue testigo de reuniones estratégicas en momentos críticos de campañas electorales. También sostuvo conversaciones íntimas con sus familiares, todo lo cual ha dotado al libro de una minuciosidad y una profundidad remarcables.

Este lanzamiento, que marca un hito en la literatura de no ficción política, en poco tiempo ha comenzado a generar un feedback que se repite en los lectores: «es un libro que atrapa, que provoca no parar de leer pero que a la vez no quieres que se acabe». La obra ofrece una mirada íntima al entorno profesional y personal de Juan José Rendón, calificado por el diario ABC en español como uno de los 10 estrategas más influyentes del mundo, una figura emblemática en la resolución de crisis y un enérgico opositor del socialismo del siglo XXI y de regímenes totalitarios, lo que le ha valido tanto enemigos como aliados. Su nombre es sinónimo de influencia y astucia en la arena política global.

«La espina dorsal del libro es una larga conversación que sostuve con el estratega —relata la autora—, una conversación que se pasea por temas candentes, no solo de la política sino de los tiempos complicados que estamos viviendo, de sus vivencias, de sus afectos y sus preocupaciones. ¡Hablamos de todo! Y a esa entrevista se suma el testimonio de más de 100 personas que tuve la oportunidad de entrevistar y que le han conocido a lo largo de su vida. Creo que después de leerlo, cada quien tendrá mejores herramientas para sacar sus propias conclusiones. Honestamente, es un libro revelador, que deja mucho, lleno además de anécdotas sorprendentes. No es solo la historia de un individuo, es el reflejo de un universo particular, de una vida que se vive muy distinto a la mayoría; no peor ni mejor, solo distinto».

A lo largo de su carrera en radio y televisión, la autora ha sido reconocida por su sagacidad para descubrir la esencia de sus entrevistados, cosa que confirmó el propio Rendón al leer el libro. «¡Parece una confesión! —dijo— compartí cosas que nunca antes había contado», a lo que la autora agrega: «este es un libro de referencia no solo para los entusiastas de la política, de las campañas, de las historias resilientes, del liderazgo, sino para cualquiera que busque comprender las corrientes subterráneas que definen los tiempos que estamos viviendo a través del análisis de una mente privilegiada».

Los testimonios

El prólogo del libro ha sido escrito por el prestigioso consultor político y escritor de varios libros y ensayos Liébano Sáenz, condecorado varias veces internacionalmente por sus aportes al gobierno federal mexicano. Entre otros aspectos, Sáenz destaca en su presentación la relevancia de J. J. en la adaptación a la revolución digital, una transformación que va de lo tecnológico a lo social, cambiando paradigmas de comunicación y la relación entre los ciudadanos y el poder. «J.?J. es un profesional que a pesar del gran éxito que le ha redituado fama a lo largo de 36 años, es enemigo de la ostentación e incluso en su vida cotidiana, hace alarde de sencillez. El libro nos ubica frente a este estratega al que todos quieren acercarse, atraídos por su halo de misterio y carisma; un hombre castigado por el dolor de estar separado de su país, Venezuela, al que algún día espera regresar sin riesgos».

Por otra parte, a lo largo de cada capítulo, los lectores encontrarán testimonios de primera mano que capturan la complejidad del personaje en distintas etapas de su carrera y de su vida: «A veces es un poco cortante y fuerte. Su manera de trabajar puede resultar chocante para algunos. Siempre dice que no está para perder tiempo y va a lo concreto»… «Cada mañana cuando me iba a la universidad, encontraba una rosa roja en mi carro. Siempre supe que era de él»… «Él dice que me echó de la campaña y yo que renuncié»… «Yo lo he visto mandar a callar a un presidente»… «Es un tipo muy preparado pero me sigue pareciendo un prepotente».

La saga

Con la publicación de ¿Quién es J. J.? Más de 100 testimonios y una entrevista al estratega más perseguido del mundo, la autora no solo revela las facetas de una de las figuras más enigmáticas de la política latinoamericana sino que también anuncia el comienzo de una prometedora serie biográfica: la saga “¿Quién es?”, un ambicioso proyecto de varios libros busca explorar las vidas y legados de personajes continentales cuyas acciones han resonado en la vida de millones.

«Me siento honrada y orgullosa de iniciar esta saga con un personaje de la talla de J. J. Rendón», afirma Lavaud, cuya pluma ha logrado que los lectores coincidan en que se trata de una narrativa que engancha y a la vez se saborea con cada palabra, algo que la autora espera repetir con sus siguientes personajes.

«A veces sientes como que quisieras bajarte del ring, pero te das cuenta de que no es un ring como el de los trece rounds, que no es cuadrado, es hemisférico y ahora global con la guerra que hay en contra de la cultura de Occidente.

Esto es una guerra cultural gigante, inmensa, intensa, transcultural, global. Estamos en una era de posverdad, una era donde la izquierda todo lo quiere relativizar, quiere disolver las fronteras, ataca la religión, la familia, y lo hace con un profundo desconocimiento de la ciencia y los hechos, dándole más prelación a las emociones y las opiniones. Estamos en una era de criminalización del aparato del Estado, de «sálvese quien pueda» en cuanto a la inseguridad. Para concluir la respuesta te diría que si yo fuera arquitecto estaría feliz discutiendo cómo se hacen los edificios virtuales, o explorando nuevos métodos de diseño con inteligencia artificial, pero resulta que la carrera que terminé ejerciendo es de estratega político y me terminé alineando contra este neototalitarismo, esta corriente de pseudorrevoluciones, criminales, violadores de derechos humanos, narcotraficantes. ¿Cómo abandonas esa lucha? Sobre todo si estás convencido de estar defendiendo las ideas, los valores, los principios y el camino correcto». J. J. Rendón / Capítulo 1

Acerca de la autora

María Elena Lavaud es periodista, escritora y editora. Por 18 años ininterrumpidos fue productora y conductora de programas de noticias, entrevistas y análisis político en la radio y la televisión de Venezuela (Globovisión, Circuito Unión Radio), desde donde fue además corresponsal para varias cadenas y canales de noticias internacionales (Telvisa/ECO, Visnews, QAP Noticias).

Al emigrar a Miami en el año 2014, fundó su propia agencia de servicios editoriales, MEL Projects Publishing & Entertainment, con la cual promueve la publicación independiente de nuevos y reconocidos autores a través de plataformas de autopublicación y hace adaptaciones teatrales a partir de sus libros. Al mismo tiempo, ha desarrollado un método de coaching literario que ha servido para que decenas de autores emprendan su sueño de escribir, y lo ha convertido en un libro titulado Súbete al tren, mi método de coaching de escritura potenciado en 10 pasos por la inteligencia artificial disponible en Amazon, versión inglés y español.

Como autora, ha escrito Días de rojo, publicado en Venezuela y Colombia por Ediciones B, Grupo Z de España, un libro de autoficción inspirado en sus propias vivencias al cubrir el intento de golpe de estado de Hugo Chávez (Venezuela,1992); La Habana sin tacones, crónicas de viaje a Cuba, que ha vendido más de 20 mil ejemplares y resultó ganador del Internacional Latino Book Award en 2017; Tatuaje de lágrimas, ispirada en un caso real de violencia doméstica, publicada en España por Ediciones Dauro y en Venezuela por Ediciones B. El monólogo teatral inspirado en esta novela debutó en el Festival Internacional Havanafama, fue presentado en dos temporadas de Paseo de las artes (Miami) y en Teatrex (Venezuela). En Estados Unidos la novela se publicó de forma independiente y fue reconocida como Most Inspirational Fiction Book en el International Latino Book Award (2016) en Los Ángeles. La versión en inglés de esta novela, Clarissa, recibió mención de honor en London Book Festival (2017).

