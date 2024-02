Una mujer y su hija de tres años sufrirán secuelas tras ser víctimas de un ataque con ácido en Londres

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una mujer de 31 años y su hija de tres sufrirán secuelas tras ser víctimas en la noche del miércoles de un ataque con una “sustancia corrosiva” en el sur de Londres, perpetrado por un hombre que se dio a la fuga y sigue en busca y captura.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) informó este jueves de que la búsqueda del hombre que cometió la agresión en el barrio de Lambeth prosigue hoy, para lo que se ha pedido la colaboración ciudadana.

En el ataque resultaron heridas doce personas, aunque ninguna de sus vidas corre peligro.

Las principales afectadas fueron la mujer de 31 años y sus dos hijas, de ocho y tres.

“Aunque sus vidas no están amenazadas, la mujer y la niña más pequeña podrían sufrir secuelas de por vida. Puede que pase algo de tiempo hasta que el hospital sea capaz de decir cuál es su gravedad”, dijo el superintendente Gabriel Cameron, en un comunicado de la Met.

Otras tres mujeres de mediana edad resultaron heridas cuando “valientemente acudieron en ayuda de la familia”, agregó Cameron.

Otro hombre rechazó tratamiento hospitalario pese a resultar levemente dañado en la agresión.

Asimismo, cinco agentes de policía que se desplazaron al lugar han sido dados de alta del hospital tras haber entrado en contacto con la sustancia química.

Según los primeros testimonios, el hombre tiró a una de las niñas al suelo y vertió un líquido alcalino (muy cáustico). Tras ello trató de escapar en un coche pero se chocó con un vehículo estacionado y se dio a la fuga a pie, en dirección al área de Clapham Common.

