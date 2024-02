Oficial: Hamilton dejará Mercedes al final de la temporada 2024 para unirse a Ferrari

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, dejará la escudería Mercedes al final de la temporada 2024, anunció este jueves el constructor alemán, un año antes del final de su contrato.

Esta decisión sorpresa, que llega unas horas después de los rumores anunciando una eventual llegada de Hamilton a Ferrari, pondrá fin a 12 temporadas de colaboración entre el británico de 39 años y el equipo alemán.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024