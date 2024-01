Qué se sabe de los hijos de Griselda Blanco, la narcotraficante que interpreta Sofía Vergara

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una nueva serie de Netflix ha puesto la historia de Griselda Blanco en el centro de la conversación. Durante toda su vida, se sabe que la mujer colombiana tuvo varias parejas sentimentales, y con solo dos de ellos se convirtió en madre. Uno de sus herederos, Michael Corleone Blanco, contó en una entrevista para la televisión que lo trataron de secuestrar dos veces y tiene tres medios hermanos más: Uber, Dixon y Osvaldo.

Por La Nación

La vida de Griselda Blanco, una mujer colombiana que estuvo involucrada en el tráfico de drogas en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, se vio rodeada de misterio y, debido a ello, se han escrito varios libros que buscan desentrañar lo más oculto de ella. Algunos de ellos son: Cocaine Cowgirl: The Outrageous Life and Mysterious Death of Griselda Blanco (La vaquera de la cocaína: la escandalosa vida y la misteriosa muerte de Griselda Blanco), La Patrona de Pablo Escobar y el reciente My Mother, the Godmother, and the True Story of Michael Corleone Blanco (Mi madre, la madrina y la verdadera historia de Michael Corleone Blanco).

Las parejas y los hijos de Griselda Blanco

A los 14 años, Griselda Blanco huyó de su casa en la ciudad de Medellín, Colombia, y algunas fuentes que la conocieron indicaron que era hija de una mujer alcohólica y que toda su infancia la vivió sumida en la pobreza. Se sabe que se dedicó al trabajo sexual siendo aún menor de edad y que en ese entorno conoció al hombre que sería su primera pareja. De acuerdo con El Mundo, Carlos Trujillo trabajaba para el narcotraficante Alberto Bravo, y con él llegó a Estados Unidos.

Carlos sería el hombre con el que Blanco se convertiría en madre. Juntos tuvieron a Uber, Dixon y Osvaldo Trujillo, los tres de apellido Trujillo Blanco. De acuerdo con una entrevista publicada por la periodista Carolina Rosario, del programa de televisión Primer Impacto, los tres herederos también se dedicaron al negocio de la droga, siguiendo los pasos de sus padres.

Tras la muerte de Trujillo por cirrosis, Griselda Blanco sostuvo una relación con Alberto Bravo, con quien no tuvo hijos. Años después, “la viuda negra” tuvo a su cuarto heredero, al que nombró Michael Corleone Sepúlveda Blanco, fruto de su unión con otro criminal, Darío Sepúlveda. El menor de la familia es el que ha dado la cara por su madre, quien ha emprendido algunos negocios, y el que lidera una demanda contra Sofía Vergara, por los derechos de la imagen de su madre.

El hijo menor de los Blanco dijo en el programa de televisión que su madre no quería que siguiera los mismos pasos que todos. “Quería que yo fuera doctor, abogado o actor, porque siempre me decía que en la calle no había amigos”. Sin embargo, a los 33 años, Sepúlveda Blanco fue detenido por drogas, pero ese incidente no fue la razón por la que se alejó definitivamente del mundo del crimen, sino la muerte de Griselda.

Actualmente, la vida de dos de los tres hijos mayores de Griselda Blanco, Uber y Dixon, permanece fuera del ojo público. En el caso de Osvaldo, de acuerdo con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el joven fue asesinado en octubre de 1992, en Colombia.

