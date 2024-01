El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Aries

Te das cuenta de que el camino que elegiste no era el que necesitabas tomar. Hay otra forma de hacer las cosas e incluso, si cambias de táctica, puedes lograr mucho más. Unir fuerzas con algún socio, compañero de trabajo o colaborador es la clave, pero antes, debes dejar las bases muy claras.

Tauro

No necesitas cambiar a nadie. Por un lado, es una pérdida de tiempo intentarlo, porque cada uno es como es y cambia sólo si es su deseo. Ten presente que cuando amas, aceptas a la otra persona tal cual es y entiendes que a veces, para poder mantenerse conectados hay que ceder. Aceptación primero, adaptación después.

Géminis

No puedes permitir que personas amargadas o frustradas afecten tu desempeño laboral. Si alguien pone piedras en tu camino, quítalas y sigue adelante. Sin conflictos ni revanchas, enfocado en tu meta final. Eso si, toma en cuenta la actitud de esa persona y en lo posible, evita tener que ver con el o ella en el futuro.

Cáncer

Quieres ser feliz y no estás dispuesto a permitir que situaciones externas afecten tus relaciones afectivas, incluyendo las amorosas, por supuesto. Terceros pretenden involucrarse y, con mucha educación pero con firmeza, debes ponerlos en su lugar.

Leo

No importa cuánto te cueste alcanzar una meta, si eres constante y perseverante no hay obstáculos ni energías negativas que te impidan llegar donde te haz propuesto. Antes de dar el siguiente paso repite en voz alta: lo puedo y lo voy a lograr.

Virgo

Hay relaciones que están y no están. Personas que prometen y no cumplen, que estás dispuestas a recibir, pero no a dar. Cuando llegas a ese punto, haz una pausa y examina lo que sucede, que ha dejado de funcionar entre ustedes, si hay eventos externos que los desconecta o si simplemente han cambiado tanto que ya no son el uno para el otro.

Libra

Puedes controlar lo que haces, pero no lo que otros hacen y lo sabes. Acepta que hay límites y que el más grande es la libertad que cada uno tiene de hacer las cosas a su manera y en sus tiempos. No luches contra la corriente ni te empeñes en lo que no está a tu alcance.

Escorpio

Si otros aprueban o no tu forma de amar, no es tu problema, lo es de ellos y es que sus ideas se basan en sus limitaciones, no en las tuyas. Como vives el amor define quien eres y por supuesto, determinan los resultados. Así que a partir de hoy y siempre, vive el amor tal cual lo di te tú corazón.

Sagitario

Es un día para dar el siguiente paso sin explicar el porqué ni el para que. Simplemente no necesitas hacerlo, con ser claro y directo basta. Profundiza sólo cuando sea estrictamente necesario. De resto, que cada uno piense lo que quiera.

Capricornio

No todo tiene que ser blanco o negro, los grises a veces también son válidos y funcionan. Puede que por ahora no alcances la cima m, ni obtengas el reconocimiento que deseas, pero si lo haces bien, puedes darte por servido.

Acuario

Puedes hacer lo que te propongas, hoy, mañana y siempre. Existen varios caminos que pueden conducirte al lugar donde quieres estar e incluso, a otros que ni te imaginas. La clave es no cerrar tu mente, mantener los ojos abiertos a las oportunidades y atreverte en cuanto se presenten.

Piscis

Tomas decisiones y luego das un paso atrás. Actúas de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias de tus actos o decisiones. Es un día para trabajar en conocerte mejor y clasificar cuáles son tus verdaderos recursos internos, y descubrir como y cuando usarlos. Una vez que estés claro y seguro, podrás seguir adelante, más fortalecido.