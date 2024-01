¡De regreso al teatro! “Sangre en el diván” tendrá funciones especiales para iniciar el 2024

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde el viernes 12 de enero y por espacio de dos fines de semana, regresa con funciones especiales el exitoso monólogo “Sangre en el Diván”, protagonizado por Héctor Manrique con el controversial papel de Edmundo Chirinos; uno de los más aclamados de los últimos tiempos.

Inaugurando así la temporada 2024 del Teatro Trasnocho, con funciones los viernes a las 6 pm y sábados y domingos a las 5 pm y un precio especial en todas sus funciones, de 5$ la entrada (o su equivalente en moneda nacional), que se pueden adquirir desde ya en la taquilla del Trasnocho Cultural (C.C. Paseo Las Mercedes) o por la página la página web: Ticketmundo.com.ve (@ticketmundo_ve).

Estrenado en 2014, “Sangre en el diván” lleva más de 500 funciones entre Venezuela y países como México, Chile, Estados Unidos y España, que han sido seducidos por esta pieza inspirada en un capítulo del libro “Sangre en el diván: el extraordinario caso del Dr. Chirinos”, escrito por Ibéyise Pacheco sobre Edmundo Chirinos, condenado por asesinar a una paciente de 19 años en su consultorio y quien en vida fuera constituyente, ex rector de la UCV, ex candidato presidencial y terapeuta de los ex presidentes: Hugo Chávez, Rafael Caldera y Jaime Lusinchi.

El psiquiatra Edmundo Chirinos protagonizó uno de los escándalos judiciales más sonados de la opinión pública y su historia y perfil sicológico ha sido representado con éxito de taquilla y crítica por el actor y director Héctor Manrique, quien señala sobre este regreso en 2024: “Un espectáculo se hace mientras que el espectador siga yendo a las salas a verlo, hay casos históricos como ‘La Ratonera’ en Londres que tiene más de 50 años. ‘Sangre en el diván’ sigue teniendo esa conexión con el público, mantiene su vigencia en un momento como el que estamos, pues habla sobre las complicidades, sobre la tolerancia de una sociedad que nos lleva a tener a estos monstruos que han hecho tanto daño a la misma sociedad; además, el espectáculo sigue teniendo una potencia desde el punto de vista artístico, la gente va, se conmueve, se divierte, se sorprende. Siempre hay algo distinto que encuentro y me sigue sorprendiendo la atención que el espectador tiene sobre la obra, cómo seduce a la gente que era lo que hacía el personaje en la vida real y cómo a la vez se logra que haya un desprecio hacia ese personaje siniestro que fue, mientras eso suceda valdrá la pena seguir haciéndolo”.

Precio especial, al bolsillo venezolano

Sobre esta iniciativa de realizar este montaje con un precio especial y “solidario” de 5$ para todo público y todas las funciones, Manrique destaca: “Yo vivo, disfruto y padezco Venezuela, sé claramente la realidad de los últimos meses sobre la complejísima situación económica en la que vivimos y más allá de los gastos que pueda representar hacer una obra de teatro, esa realidad no la podemos obviar. Por eso la propuesta del Trasnocho Cultura y del GA-80 de poner las entradas en cinco dólares, sumado a que muchas personas nos escribían a las redes que querían ver los espectáculos pero que no tenían los recursos y en estos momentos la solidaridad es entender lo que estamos viviendo, que seamos cónsonos con las necesidades de la gente y hacer este esfuerzo para tener más público en las salas, porque uno hace teatro para comunicarse con la gente. No podemos obviar la realidad que tenemos, para que vaya la mayor cantidad de gente”.

“Sangre en el diván” regresa al Teatro Trasnocho con seis únicas funciones, bajo la dirección de Héctor Manrique y Pedro Borgo, vestuario de Eva Ivanyi e iluminación de José Jiménez, en el marco de los 41 años del Grupo Actoral 80

