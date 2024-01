Thierry Henry confiesa que sufrió depresión durante su carrera: Mentí durante mucho tiempo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Thierry Henry, el legendario delantero francés de 46 años y que vistió la camiseta del FC Barcelona entre 2007 y 2010, ha compartido un testimonio revelador sobre su lucha personal contra la depresión a lo largo de su distinguida carrera como futbolista profesional. Además del club catalán, pasó por los equipos de Mónaco, Juventus, Arsenal y New York Red Bulls. Henry explicó que ocultó sus problemas de salud mental por mucho tiempo, en una charla con Steven Bartlett en el podcast ‘The Diary Of a CEO’.

Por Infobae

El máximo goleador histórico del Arsenal y campeón del mundo con Francia en 1998, se sinceró acerca de cómo el confinamiento debido al Covid-19 y la imposibilidad de ver a sus hijos, lo llevó a enfrentarse a un trauma infantil nunca antes tenido en cuenta. Según Henry, su lucha contra la depresión incluyó momentos donde “lloraba casi todos los días sin motivo alguno” mientras estaba aislado en Montreal.

El reconocido exfutbolista, quien ha desarrollado su carrera como entrenador tras retirarse en 2014, destacó la constante presión de complacer a su estricto padre, Antoine, desde pequeño, lo que sembró las semillas de sus inseguridades y la depresión posterior: “Cuando era niño mi padre siempre decía: ‘No lo hiciste tan bien’. Cuando lo escuchas tantas veces, se te queda. Era muy exigente. Recuerdo una vez que marqué seis goles y estaba descontento: ‘Perdiste ese control, perdiste ese centro’. En cierto punto ayudó al deportista, pero no al ser humano.

No recibí cariño ni amor, la primera vez que mi padre me abrazó, me dijo: ‘Este bebé será un gran jugador de fútbol. A partir de ahí solo tuve que buscar su aprobación”. “Desde pequeño te han dicho, ya sea en casa o en tu trabajo, “no seas ese tipo, no demuestres que eres vulnerable. Si lloras, ¿qué van a pensar?”. Estaba llorando, pero, técnicamente, era el joven Thierry el que lloraba. Estaba llorando por todo lo que no consiguió”, recordó sobre su experiencia con su padre.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): "I Cried Every Single Day", Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad's Love!

I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game – Thierry Henry.

During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024