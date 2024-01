Nueva masacre rusa en Ucrania: al menos 11 muertos, cinco de ellos niños

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Al menos once personas murieron, cinco de ellas niños, y ocho resultaron heridas este sábado en un bombardeo ruso contra la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, anunció el gobernador regional.

“Los rusos bombardearon la región con misiles S-300, matando a once personas e hiriendo a otras ocho“, indicó en Telegram Vadim Filashkin, gobernador de la región de Donetsk, quien precisó que el ataque “principal” se produjo “en Pokrovsk y Rivné, en la agloremación de Myrnohrad”.

El dirigente difundió unas fotografías en las que aparecen rescatistas entre los escombros. Según él, el bombardeo dañó seis viviendas.

La localidad de Pokrovsk, que tenía 60.000 habitantes antes de la guerra, ya fue bombardeada en agosto de 2023, en un ataque que dejó nueve muertos y 82 heridos.

Rocket attack on Pokrovsk: 11 people killed, including 5 children – Regional Military Administration

At least 8 more people were injured. The town was reportedly attacked with S-300 missiles. pic.twitter.com/gGYLmgaaUV

— NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2024