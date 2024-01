El insólito caso de Oscar, el gato que predijo la muerte de decenas de personas en EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Por mucho tiempo, Oscar fue un miembro más del equipo que cuidaba a los pacientes del tercer piso del Centro de Rehabilitación y Enfermería Steere House en Providencia, Rhode Islan, Estados Unidos. Cada vez que los enfermeros o personal médico lo veía acurrucarse en la cama de alguno de los pacientes, sabían que el momento estaba por llegar, que esa persona iba a fallecer.

La historia de Oscar parece sacada de una película, pero lo cierto es que esta fue real. Incluso, la prestigiosa revista médica The New England Journal of Medicine compartió su caso, ante la sorpresa de los especialistas de descubrir que un felino de cuatro patas podía predecir cuándo alguien estaba por morir.

La historia de Oscar, el gato que predijo la muerte de casi 100 personas en Estados Unidos

Él fue adoptado cuando tenía pocos meses de nacido por miembros del personal del centro médico de Rhode Islan, en Estados Unidos. A medida que fue creciendo, solía acercarse y descansar con ciertos pacientes, quienes, luego de varios minutos u horas, fallecían.

El personal comenzó a notar esa particularidad. Así, su presencia en la cama de un anciano de la residencia era un indicador que el adulto mayor fallecería. Este ‘aviso’ les permitía notificar a los familiares del adulto mayor sobre su próximo deceso, detalla el médico David M. Dosa en su artículo sobre Oscar del The New England Journal of Medicine.

En sus primeros años en el centro de rehabilitación, era un gato asustadizo. Prefería esconderse entre los estantes de suministros o permanecer debajo de los pacientes. Aunque con el tiempo consiguió adaptarse al establecimiento de salud.

El primer paciente al que el popular felino identificó un aroma peculiar tenía un coágulo de sangre en una de sus piernas. Al percatarse del olor, rodeó la extremidad del anciano y se mantuvo cerca de la persona hasta que esta murió.

Así como este caso, hubo muchos otros más en los que el minino permanecía al lado de las personas hasta su deceso. Fue así que los enfermeros se percataron de su ‘talento’. Al momento de su deceso, en 2022, se registraron cerca de 100 casos en los que el felino acertó respecto a la muerte de los pacientes. Todo esto hizo que los directivos del centro de salud coloquen un cuadro en reconocimiento de su ‘ayuda’. “Por sus compasivos cuidados paliativos, esta placa se otorga a Oscar el gato”, se lee en la inscripción.

