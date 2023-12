Fiscalía revela confesión de Natalia Améstica, autora del asesinato de Canserbero y Carlos Molnar

Posteado en: Destacados, Nacionales

El fiscal, Tarek William Saab ofreció una rueda de prensa sobre Tirone González conocido como “Canserbero” quien fue encontrado muerto en 2015, a sus 26 años.

lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Saab aseguró que ya tiene “el esclarecimiento definitivo” del caso Canserbero “hoy voy a presentar ante el pueblo de Venezuela y la opinión pública internacional a los 2 autores materiales e intelectuales de ese terrible suceso: así como a los funcionarios que actuaron como cómplices y encubridores de este doble asesinato”.

“También voy a mencionar a todos los funcionarios implicados en este doble crimen; así como a los dos fiscales que actuaron de manera negligente al encubrir este hecho. Ni siquiera tuvieron el profesionalismo de hacer las entrevistas pertinentes. Dejaron todo al Cicpc en Maracay”, comentó.

“Que desmontaron sobre la base de experticias técnico-científicas, la falsa y terrible tesis del presunto homicidio/suicidio con la que se pretendió esconder el doble asesinato de Tirone González y Carlos Molnar. Hoy el nombre de Tirone González queda reivindicado en lo nacional e internacional, ante quienes quisieron exponerlo como un esquizofrénico”, lamentó.

Así mismo, Saab recordó que “desde 2015, siendo yo Defensor del Pueblo, pusimos en duda la calidad de la investigación de las muertes de Canserbero y Carlos Molnar. Entre marzo y abril del 2015: Nos reunimos con sus dos hermanas y su novia y tras escucharlos solicitamos la reapertura del caso y la exhumación del cadáver de Tirone”.

El fiscal reveló que “finalmente Natalia Amestica narra cómo, con premeditación y alevosía por motivos fútiles e innobles asesinó a sangre fría a su pareja Carlos Molnar y a Tirone González. De la declaración de Natalia quiero destacar lo siguiente. Ella ejecuta los homicidios por resentimiento y mucho odio hacia ambos”.

“Asesina a su pareja con quien convivía durante 10 años Carlos Molnar porque según ella este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre 2014 en Argentina y Chile. Y a Canserbero porque el mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo”, añadió.

Para Saab, “esto revela la mente de una persona ganada al delito, el odio y la envidia. Hay que cuidarse de la gente así. Detrás de ese rostro está una persona dedicada a tareas homicidas. Todo lo hicieron a sangre fría y con premeditación. Ella revela que su pareja, según ella, decidió no pagarle. A un punto tal que esta persona siguió una presunta carrera de mánager. Trajo a Venezuela a varios grupos musicales que no pienso mencionar aquí”.

Sobre la droga suministrada a Canserbero el fiscal explicó que “el tema del Alpram es decisivo, porque cada blíster es de 0,5 a 1,5 miligramos al día. En este caso ella vertió en el té que les dio un total de 10 miligramos y ahí es cuando le da la puñalada mortal”.

“Las experticias forenses nos corroboró que allí no ocurrió un homicidio-suicidio. Lo que se dio fue un doble homicidio. Vean lo trascendente de tener a un MP dedicado a la justicia”, según Saab.

“Luego llama a su hermano Guillermo quien llega con 3 funcionarios del Sebin que lo asesoran por mil dólares a cada uno de cómo debe modificar la escena del crimen, para así simular el homicidio-suicidio producto de una riña. Guillermo le había dado un golpe a Canserbero que le destruyó la cara; y que además no coincide con las heridas de la caída”, contó.

Saab señaló que “entonces, Guillermo le da varias puñaladas adicionales a Carlos. Antes de ellos retirarse, que deben esperar hasta las 5 am para trasladar a la cocina el cadáver de Tirone y proceder a golpearlo en el rostro y lanzarlo al vacío para simular el suicidio. Guillermo se retira y Natalia, tras bañarse, procede a llamar a los vecinos denunciando lo ocurrido. Y le hacen la oferta a Guillermo de alterar el sitio del suceso a cambio de 10 mil dólares como pago único y en efectivo”.

“Hacen que Natalia bañe sus pies con la sangre de su esposo para iniciar una caminata hacia la ventana de la cocina y así simular que dichas huellas eran de Canserbero antes de este lanzarse al vacío. Detalle que logramos refutar en la reapertura de la investigación al comprobar que la huella plantar correspondía a una talla 37.5 pertenecientes a Natalia y no a las huellas de los pies de Canserbero que son de talla 41”, agregó.

Saab calificó de “repugnante esta confesión de los dos homicidas. Vean cómo Guillermo Améstica, entrevistado aparte de Natalia, concuerda con todo lo que dice ella. De la declaración de Guillermo quiero destacar que es totalmente coherente con lo narrado por Natalia. Ahí no hay ninguna línea contradictoria de como sucede el hecho. Él, en su espíritu homicida, participa al apuñalar a Molnar en el suelo y luego a Canserbero. Tremenda ayuda le estaba dando a su hermana. A pesar de tratarse de dos ciudadanos chilenos, acá se le están respetando sus derechos. Qué diferente hubiese sido si dos venezolanos hubiesen matado a Víctor Jara. No me lo quiero ni imaginar”.

“Como consecuencia de las declaraciones rendidas por los hermanos Amestica este 19 de diciembre, ordené a los fiscales proceder con una nueva imputación a los fines de adecuar el grado de participación en los delitos cometidos. En este sentido, Natalia Amestica y Guillermo Amestica serán imputados por la comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría. En perjuicio de los occisos Tirone González y Carlos Molnar; y Asociación para delinquir”, informó.

En relación al ciudadano Marcos Pratolongo, Saab reveló que “se imputará por el tipo penal de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir”.