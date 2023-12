Al menos doce muertos en una explosión en una planta procesadora de níquel en Indonesia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos doce trabajadores murieron y otros 46 resultaron heridos este domingo por la explosión en una planta procesadora de níquel participada por capital chino en un parque industrial de la provincia de Célebes, en la región central de Indonesia.

La empresa dueña de la planta, Tsinghsan Stainless Steel, indicó en un comunicado que la explosión y subsiguiente fuego se produjo esta madrugada después de que se incendiara un líquido inflamable en un horno donde se estaban realizando reparaciones.

Los fallecidos incluyen a nueve trabajadores indonesios y a cuatro de nacionalidad china, mientras que entre los heridos, en su mayoría debido al vapor ardiendo, doce se encuentran hospitalizados.

Twelve dead, 39 injured in #explosion at Indonesia nickel-processing plant. #Breaking #Update #Sulawesi #Indonesia

The accident took place around 5:30 am (2130 GMT Saturday) at a plant owned by PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel in the Morowali Industrial Park located… pic.twitter.com/OkmUqSU1y8

— ??? World News ??? (@ferozwala) December 24, 2023