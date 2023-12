Odisea en el río Bravo: La travesía desesperada de una familia venezolana hacia EEUU (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una odisea desgarradora, una familia venezolana se arriesgó cruzando el Río Bravo (Grande) desde México hasta Estados Unidos el martes pasado, llevando consigo a un bebé de apenas dos meses que no cesaba de llorar. El dramático momento fue capturado en video por el periodista @audencabello y compartido en su cuenta de Twitter, generando un debate sobre la situación migratoria en la región.

lapatilla.com

“Esto es ilegal y no debería estar pasando”, expresó Cabello en su red social, condenando la difícil situación que enfrentan miles de familias que buscan una vida mejor al cruzar fronteras de manera irregular.

A pesar de las dificultades, el bebé logró tocar suelo estadounidense, marcando el inicio de una nueva etapa para la familia. Sin embargo, su sufrimiento no concluyó ahí. Según informó el periodista, la familia tuvo que pasar la noche bajo un puente y enfrentar condiciones adversas antes de ser trasladada hoy a un centro de procesamiento de migrantes.

This is inhumane and should not be happening.

Moments ago a group of 500 migrants crossed illegally into Eagle Pass, TX. Among the group was this 2-month infant. pic.twitter.com/gJHvCx6BQV

— Auden B. Cabello (@CabelloAuden) December 20, 2023