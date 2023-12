Director de uno de los hospitales más grandes de Gaza admite que es terrorista de alto rango de Hamás

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El director del hospital ‘Kamal Adwan’, uno de los más grandes de Gaza, admite frente a las cámaras que es un terrorista de alto rango de Hamás.

Por lapatilla.com

Abu Hassan declaró frente a las cámaras que ostenta un rango equivalente al de General de Brigada en Hamás y admite que el grupo al que pertenece estaba utilizando el hospital como base terrorista.

