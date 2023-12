Ricardo Hausmann: Administración Biden debe replantear su estrategia sobre Venezuela

Ricardo Hausmann fijó su posición acerca de las decisiones y estrategias que está aplicando el gobierno de Joe Biden en torno a la situación política de Venezuela.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Hausmann afirmó que la administración Biden necesita un replanteamiento profundo de su estrategia en Venezuela.

“Cambiar el alivio de las sanciones por garantías democráticas ha fracasado”, detalló.

En el mismo sentido recordó que los presos políticos no fueron liberados y en su lugar, Roberto Abdul de Sumate fue encarcelado.

“Los candidatos no fueron rehabilitados. La esperanza de obtener más petróleo venezolano se producirá a costa de menos petróleo guyanés, mientras Maduro amenaza con invadir y expropiar”, manifestó.

A su juicio, el alivio de las sanciones ha resultado contraproducente.

“Necesitamos más influencia sobre el régimen”, sentenció.

The Biden administration needs a deep rethink of its Venezuela strategy. Trading sanctions relief for democratic guarantees has failed. Political prisoners were not released. Instead, Roberto Abdul from Sumate was imprisoned. Candidates were not rehabilitated. The hope of more…

— Ricardo Hausmann (@ricardo_hausman) December 7, 2023