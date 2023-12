Raúl Ochoa Cuenca: Pedro Sanchez dice “Si, presente” al Foro de Sao Paulo

Posteado en: Opinión

Leo con sorpresa hoy 1 de diciembre, ya al final de una tarde con un cielo celeste intenso en esta volcánica isla, poblada de gente educada y servicial, leo en el diario ABC de Madrid en su edición digital, un análisis sobre las variadas y continuas gafes (sic) diplomáticas de Pedro Sanchez, recientemente reelecto presidente del gobierno español. Estos resbalones se acentuaron la semana pasada con unas desatinadas y muy lamentables declaraciones , con las cuales criticaba y con inusitada dureza, al ejercito israelita, lamentandose de los muertos palestinos como consecuencia de la reaccion de esas fuerzas de seguridad al asesinato a mansalva de niños, ancianos y mujeres todos indefensos, en aquella terrible tarde del 7 de octubre, donde no faltaron videos de jovenes asesinos con las manos ensangrentadas y rebosantes de felicidad, al comunicarle al mundo que con sus propias manos habian degollado a un judio, a un no creyente.

Pues Sanchez a esto no hizo referencia, no, su señoría don Pedro Sánchez no mencionó a esos niños degollados, ni tampoco a las mujeres embarazadas y asesinadas en sus casas, donde pretendian inútilmente salvarse escondiéndose inocentemente debajo de las camas de las embestidas salvajes de aquellos fanáticos, quienes afirmaban actuar en nombre de Alá. Esa afirmacion es falsa, simplemente no existe en el Corán, simplemente no existe en los sagrados libros de esa religión.

Creo que el mundo libre hoy puede afirmar que Pedro Sanchez durante su visita a Israel y a la franja de Gaza, donde tiene su sede y su cuartel general el grupo terrorista Hamas, no se comportó como un hombre de Estado. Me crea verguenza ajena, pero su actitud no se ha correspondido con la dignidad de presidente de turno de la Unión Europea, durante esta visita que ha debido tener con epiteto una historica declaracion europea de apoyo a las victimas de 7 de octubre, asi como de total rechazo de las barbaridades en que incurrieron los terroristas que se colaron en Israel con la mision de matar y de violar todos los derechos de un ser humano. Presidente Sanchez, parece que usted olvidó las palabras del profeta Oseas (Israel, siglo viii a. C) “ Quien siembra vientos, cosecha tempestades”.

“Creo firmemente que tenemos que hacer un llamamiento a Israel para que cumpla con sus obligaciones en materia de derecho internacional”, indicó el reelegido presidente del Gobierno español (con la ayuda de un español de apellido Puigdemont y sobre quien pesa una orden de captura, sospechoso de cometer actos terroristas). El presidente de turno de la Unión Europea, afirmó que el Estado de Israel no cumple con el derecho humanitario internacional, ha pedido, poco antes de entrar en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza, que se liberen al resto de rehenes y se permita el acceso de la ayuda humanitaria”. https://www.publico.es/internacional/

Pues analistas internacionales, incluyendo dirigentes de partidos de oposición españoles y algunos dirigentes históricos del PSOE, su mismo partido, como es el caso del presidente Felipe Gonzales y de Alonso Guerra, otro líder histórico, conocido al igual que Gonzales por su compromiso con la democracia y las libertades, han manifestado su preocupación de lo que califican un equívoco comportamiento de Sanchez, de quien afirman, ha dejado a un lado su investidura como presidente de todos los españoles, al decidir apoyar claramente y sin miramientos las políticas de los árabes, en ese ya casi centenario territorio de muerte y tristeza.

Así, toda la Unión Europea ve con asombro como el presidente de turno, del conglomerado de naciones más importante del universo, toma parte militante por una de los pueblos en conflicto. Pero el alumno predilecto de Rodriguez Zapatero no se detiene con esa dura crítica a Israel (la no aplicación de las normas del derecho Internacional) cuando impúdicamente se muestra solidario con Hamas, el movimiento compuesto mayoritariamente por asesinos. El influyente diario “Político.es” advertía ayer lo que seguramente deberá ser motivo de gran preocupación para la sociedad española, al observar la posición asumida por Sanchez en relación a la guerra arabe israeli. Creo importante que en opinión de muchos analistas, la posición que Sanchez, asumiendo en instancias internacionales la defensa del movimiento Hamas, ha sido en parte auspiciada por Vladimir Putin, sospechando que puedan beneficiar los intereses de Rusia en la región y así como que esta decisión política haya sido inspirada por los estrategas que dictan las pautas del Foro de Sao Paulo.

Cuando el portavoz de la Comisión Europea fue preguntado sobre las opiniones expresadas por Sánchez en Gaza y que provocó una áspera reacción del gobierno Israelí, su portavoz se cuidó mucho en señalar que se trataba de una posición absolutamente bilateral, española-Israel y absolutamente no europea.

En un comunicado, Ismail Haniya, el jefe maximo de Hamas, grupo que está considerado como terrorista por la Unión Europea, la organizacion de la cual Sanchez ejerce la presidencia de turno, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras potencias, dijo: Apreciamos la valerosa posicion del presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la Franja, y apuntó la posibilidad de que su país reconozca unilateralmente el Estado palestino, si la Unión Europea no da este paso.

Pero el personaje de marras, no conforme con haber causado estos disgustos a la comunidad democratica del mundo en general, hoy se refirió al gobierno italiano, presidido por la lider de Fratelli d’Italia, la señora Giorgia Meloni, como un gobierno reaccionario y de extrema derecha, olvidando que él gobierna desde los inicios de sus mandatos con grupos, varios de entre ellos investigados por la autoridad judicial española por sospecha de haber incurridos en actos terroristas. Estas inexplicables, por fuera de tiempo y contexto, afirmaciones del presidente del gobierno español, causaron un gran malestar en Palacio Chigi, sede del gobierno de la República Italiana desde el año 1961. Así, el Dr Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores y heredero de Silvio Berlusconi en la jefatura del partido Forza Italia, manifestó públicamente el malestar del gobierno italiano y con ironía se preguntó si en España se respeta el estado de derecho, lease la Ley de amnistía cuestionada por sus discutibles bases, en total contradicción con el espíritu democratico que inspiran los principios de la Unión Europea.

Las instituciones, así como los medios italianos se han hecho eco de este inexplicable ataque a un país y a las decisiones de un pueblo que democráticamente decidió elegir a esa líder política para que los dirija y represente. Podemos estar de acuerdo o no, yo personalmente no lo estoy, pero ese resultado lo decidió la mayoría del pueblo italiano (y menester es reconocerlo, por una abrumadora mayoría) y eso Sr Sanchez, eso debería usted respetarlo.

En lo que no se podría criticar a Pedro Sanchez es en su actitud y comportamiento de solidaridad y comprensión con un buen número de ciudadanos venezolanos, a quienes en tiempos perentorios su ministro del interior Fernando Grande-Marlaska les ha concedido el permiso de residencia y la facilidad para la obtención de la ciudadanía española. ¿ A quienes ? pues a cientos de ex funcionarios de Chavez y Maduro, sospechosos muchos de ellos de ser responsables del saqueo de los recursos de esa nación. Tampoco es un secreto que el así llamado Juez Garzon, el abogado preferido de Maduro y compañía y la señora Dolores Delgado, hasta hace unos meses ministra de Justicia y Fiscal General del Estado anunciaron su matrimonio. ¿Conflicto de intereses ? ¿Confabulación de intereses ? En absoluto, son solo coincidencias, ¿no es verdad presidente Sanchez ?

Concluyo Presidente Sanchez, recordando que el mundo democratico está vigilante de sus decisiones. Presidente, finalmente una opinión muy personal, (mi arrojo no llega a tanto, como para darle un consejo) el Foro de Sao Paulo no es un buen socio y menos aún, un buen consejero. En Venezuela sí sabemos de eso.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 3 de diciembre del año 2023