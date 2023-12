Histórico: Anuncian oficialmente la millonaria firma de Jackson Chourio por los Cerveceros de Milwaukee

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los Cerveceros de Milwaukee han anunciado de manera oficial la firma de Jackson Chourio por 8 años, con dos opciones del club. El acuerdo garantiza al venezolano $82 millones en 8 años, con la posibilidad de aumentar a $142.5 millones en 10 años a través de otras opciones del club.

Este contrato es histórico, ya que es el más lucrativo otorgado a un jugador de ligas menores, superando el acuerdo previo de Luis Robert con los Medias Blancas de Chicago.

El criollo no cumple 20 años hasta marzo, aún no ha debutado en la MLB y tiene sólo seis juegos por encima de la Clase AA.

COMMITTED TO THE CREW ??



We have signed Jackson Chourio, baseball’s No. 2 prospect, to an eight-year contract through 2031 with club options for 2032 and 2033 pic.twitter.com/TC1N9ZdCFd

— Milwaukee Brewers (@Brewers) December 4, 2023