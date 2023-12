“Aquí algo anda mal”: La dura experiencia que vivió Don Francisco con su estado de salud

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con fin de que su experiencia sirva de apoyo para otras personas y puedan encontrarse soluciones, Don Francisco relató lo que vivió tras olvidar un medicamento con receta retenida. “Quiero compartir con ustedes una experiencia”, inició Don Francisco en un escrito que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Por: People

“El domingo 26 de noviembre pasado me invitaron a conocer el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) ubicado en San Antonio, Texas, en los días precios a la realización del programa solidario Teletón USA que transmitirá el 16 de diciembre la en Estados Unidos. Todo iba según lo planeado, hasta que llegué en la noche al hotel y me di cuenta de que olivado en mi casa de Miami el medicamento que me recetó el médico para conciliar el sueño, ya que sufro de insomnio”, continuó. “No sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana [del día siguiente]”.

Para Mario Kreutzberger fue un momento de desesperación. “En mis 83 años de vida, jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche. Les confieso que fue desesperante. No hubo forma de dormir”, confesó.

Con el fin de obtener el medicamento para no pasar otra noche en vela, el comunicador habló con su médico en Miami, pero la respuesta fue negativa porque no estaba autorizado para recetar fuera de Florida. La odisea del famoso continuó y, tras buscar muchas opciones, solicitó apoyo a un médico local, quien, luego de un exhaustivo interrogatorio, le extendió una receta. “Para tratar de apurar el proceso, decidí hacer guardia directamente en la farmacia para esperar el ansiado inductor del sueño”, reveló.

