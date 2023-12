VIDEO: El duro relato de una mujer que vio a su hija ser arrastrada por la corriente del río Bravo

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

La angustia de no saber cuál ha sido el destino de su primogénita tiene desconsolada a una madre guatemalteca que cruzó el río Bravo la noche del 24 de noviembre junto a sus dos hijas y su pareja.

Dice que días antes, Jazmín, de 15 años, había comprado unos aretes de la Virgen de Guadalupe y aunque no estaba muy entusiasmada de emprender el viaje a Estados Unidos, se los puso antes de cruzar.

“Solo le dije ayúdame, dame fuerzas para terminar este sueño. Te prometo que en el otro lado vamos a tener una vida mejor”, contó la madre sin imaginar que de un segundo a otro el río la separaría.

“Yo me fui. El río me arrastró. Me fui a como pude vi una mochila, me agarré de la mochila y fue como pude”.

A solo unos pasos de pisar suelo firme en Texas, la corriente comenzó a arrastrar a Jazmín mientras ella sostenía la mano de su hermana menor.

“Ella me soltó y cuando me soltó me dijo que me cuidara y que ella iba a estar bien. Y soltó su mochila y empezó a nadar para la orilla”, relató entre llantos la hermana.

La mayor esperanza de esta madre es que Jazmín haya corrido con la misma suerte y se haya salvado. Entre lágrimas esta madre destrozada, lo primero que hizo al llegar a este punto con agentes fronterizos fue pedirles que por favor buscaran a su hija. Sin embargo, ellos no le hicieron caso.

Por ahora, autoridades de ambos lados de la frontera no han recuperado el cuerpo de ningún menor con las características de Jazmín.