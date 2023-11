Murió Frances Sternhagen, actriz de “Sex and the City”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Frances Sternhagen, la veterana actriz de carácter que ganó dos premios Tony y se convirtió en un rostro maternal familiar para los televidentes en la última etapa de su vida en programas como “Cheers”, “ER”, “Sexo en Nueva York” y “The Closer”, ha muerto a los 93 años.

Sternhagen falleció este lunes por causas naturales, según su hijo, John Carlin, quien anunció la muerte de su madre este miércoles en Instagram. “Vuela, Frannie”, escribió. “Se baja el telón de una vida tan rica, apasionada, humilde y generosamente vivida”. La publicista de Sternhagen confirmó que la muerte sucedió en New Rochelle, Nueva York.

Sternhagen ganó un Tony a la mejor actriz de reparto en 1974 por su papel en “The Good Doctor” de Neil Simon y otro en 1995 por una reposición de “The Heiress”. Su última actuación en Broadway fue en “Seascape” en 2005.

Fue nominada para los Tony otras cuatro veces, por papeles protagónicos o secundarios en “The Sign in Sidney Brustein’s Window”, “Equus”, “Angel” y “Morning’s at Seven”. En 2013, interpretó a la madre de Edie Falco en la obra fuera de Broadway “The Madrid”.

“He tenido mucha suerte”, dijo Sternhagen al Daily Breeze de Torrance, California, en 2002. “Y creo que gran parte de eso se debe a que me consideran una actriz de carácter, lo que realmente significa que puedes hacer una variedad de cosas. No significa que no puedas hacer papeles principales, porque los he hecho. Pero no estás limitado a interpretarte a ti mismo”.

En una reseña de 2005 de “Steel Magnolias”, el entonces crítico de teatro de la Associated Press, Michael Kuchwara, llamó a Sternhagen “uno de los tesoros del teatro de Nueva York, capaz de dotar a cualquier papel que interpreta de considerable simpatía. Aquí, convierte lo que podría ser un papel desechable en uno que provoca muchas risas, y aplausos”.

