Madre denunció que secuestraron a su hijo en un liceo bolivariano para que “vote” en el referendo (VIDEO)

La representante de un joven de 14 años adscrito a una Unidad Educativa Bolivariana de Naricual, en Barcelona, estado Anzoátegui, denunció este miércoles que su representado fue secuestrado por las autoridades de la institución, luego de aplicarle un chantaje para que participara en el simulacro del referendo consultivo sobre el territorio Esequibo.

“Señores ciudadanos, me llamo Rebeca Mora, soy representante de Enrique Pérez, del Liceo Bolivariano Naricual. A mi hijo lo acaban de encerrar en el liceo y le dijeron que, si no votaba por el bendito Esequibo, no pasaba el liceo, ni cursaba, ni podía salir del liceo”, alertó la madre en un video difundido en redes sociales.

“A los muchachos los secuestraron en el liceo y les dijeron que si no votaban no salían. Eso no puede ser así, eso no se hace”, recalcó.

“Quiero que me expliquen por qué agarraron y secuestraron a mi hijo y le dijeron que tenía que votar por un Esequibo, ¿por qué?, él es un niño de 14 años, que necesita 18 años y estar inscrito en el CNE para poder votar, eso no se hace”, argumentó la madre, visiblemente consternada.