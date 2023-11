“Desapareció llevándose documentos y ropa”: Venezolana embarazada fue abandonada por su esposo en Argentina

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Tiffany Lezama es una joven oriunda del estado Carabobo, en el centro de Venezuela Tenía nueve meses de relación con Kelvin González y una vez que planificaron su embarazo, decidieron migrar a Argentina pero teniendo 15 días en el país, fingió su desaparición para huir y abandonarla.

“No sé por qué lo hizo, por lo menos me lo hubiese dicho para no sufrir tanto”, exclamó Lezama en medio de lágrimas, quien hoy anhela retornar a su casa pero no tiene dinero para hacerlo. “Todo estaba muy bien, no teníamos problemas de nada sino preocupación porque tengo 30 semanas de embarazo y no tenemos nada para el bebé“, contó a esreviral.

Desde el año 2015 se conocen, “primero pasamos por Perú pero no nos fue bien hasta que nos vinimos a Argentina donde empezó a trabajar como delivery en una bicicleta que nos prestaron. Un sábado se le partió el celular y al lunes siguiente, dijo que iría a buscar trabajo pero no supe más de él, hasta puse la denuncia en la policía”, comentó la mujer. Incluso a través de este medio se publicó la desaparición.

Tiffany relató su historia en su cuenta de instagram tiffalezama_