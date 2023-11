Las primeras IMÁGENES de los rehenes israelí tras su liberación

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que sus equipos han comenzado una operación “de varios días” para facilitar la liberación y transporte de rehenes secuestrados en Gaza y de detenidos palestinos con destino a Cisjordania.

La caravana de la Cruz Roja recibió los rehenes israelíes están siendo trasladados desde Khan Yunis al cruce de Rafah, como parte de la tregua y la primera tanda del acuerdo de intercambio.

Primer grupo de rehenes israelíes en manos de la Cruz Roja, a su salida de Gaza. Las familias se dirigen a hospitales israelíes para reunirse con 13 niños y mujeres liberados por Hamás después de 49 días Israel se prepara para liberar a 39 presos por terrorismo.

La operación incluirá también el envío de asistencia a Gaza, señaló un comunicado de la organización con sede en Ginebra.

“Durante varios días, en su papel como intermediario neutral, CICR transferirá rehenes retenidos en Gaza a las autoridades israelíes y a sus familias, así como detenidos palestinos a autoridades en Cisjordania, también para reunirse con sus familiares”, detalló el comunicado.

“También llevaremos suministros médicos adicionales a hospitales en Gaza”, subrayó la organización, que insistió en que no ha participado en las negociaciones previas a estas liberaciones (aunque éstas se produjeron en la misma semana en la que la presidenta de CICR, Mirjana Spoljaric, se reunió en Catar con el líder político de Hamás, Ismail Haniya).

“Nuestro mayor deseo es que todos los rehenes sean liberados y que los civiles dejen de sufrir el dolor que ha traído el conflicto”, agregó en el comunicado el director regional para CICR en Oriente Medio, Fabrizio Carboni.

Con información de EFE

The Red Cross confirms the release of 24 hostages from Hamas in Gaza. As per Qatar's foreign ministry, the group includes 13 Israelis, 10 Thais, and one Filipino. #HostageRelease #RedCross pic.twitter.com/4DYmYZndcn

— Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 24, 2023