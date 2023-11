El tacón que Taylor Swift perdió en Brasil podría ayudar a curar el cáncer de una persona (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La fama y reputación de Taylor Swift ha comenzado a llegar a niveles impensables para la mayoría de sus fanáticos e, incluso, para el resto de la población. Y es que además de brindar grandes shows que han encantado y enamorado a los asistentes durante su gira The Eras Tour, la cantante también estaría “beneficiando” a otras personas con un simple objeto: el tacón de su bota.

Por: El Diario NY

Lo anterior se debe a lo sucedido durante el segundo concierto de la estadounidense en el estadio olímpico de Nilton Santos, en Brasil. Durante el show, y luego de la primera canción del concierto, la cantante notó que uno de los tacones de sus botas Christian Louboutin se había rotó.

Ante este hecho, Swift prefirió arrancarlo por completo y aventarlo al público sin el objetivo de lastimar a alguien. Debido a este pequeño obstáculo, la cantante tuvo que inclinar su pie izquierdo durante un largo paso, simulando que aún tenía el tacón y manteniendo el nivel con su otro pie.

I'm still on my tallest tiptoes. Spinning in my highest heels, love#RioTSTheErasTourpic.twitter.com/TSYHIw1zbK

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 21, 2023