“Que vergüenza”: las reacciones por la agresión de la policía de Perú contra la Vinotinto

Después del pitazo final del árbitro principal del encuentro, los jugadores de ambas escuadras se extendieron las manos e intercambiaron abrazos. Seguido a ello, la plantilla del combinado venezolano buscó acercarse a su hinchada para agradecerle su presencia y aliento, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) impidió su aproximación.

Infobae

Salomón Rondón fue el primero en saltar el cerco entre la cancha y la grada para regalarle su camiseta a los seguidores de la ‘vinotinto’. Tras él, Nahuel Ferraresi intentó hacer lo mismo junto a Yeferson Soteldo. Este último sí logró lanzar su prenda a la grada, pero su compañero no lo consiguió, ya que uno de los policías que rodeaban el lugar lo empujó para alejarle, advirtiéndole que estaba prohibido.

Tras esta situación, los demás futbolistas de la ‘vinotinto’ se acercaron para apoyar a su compañero, que estaba siendo afectado y la discusión pasó a mayores, con un lamentable altercado. Uno de los policías intentó utilizar su porra para agredir a parte del plantel, con Ferraresi como principal víctima, y esto desató el enojo de todo el entorno venezolano, incluida la hinchada presente.

Después de ello, la discusión continuó por unos segundos más, pero todo fue verbal. Ya no hubo más violencia física. Desde ambas partes, todo se tranquilizó y, finalmente, los dirigidos por Fernando Batista aplaudieron a su hinchada por el apoyo y soporte a lo largo del encuentro.

