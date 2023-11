Israel abatió al “monstruo” de Hamás que secuestró a la joven alemana Shani Louk y profanó su cuerpo

Poco a poco se conoce más sobre la muerte y los asesinos de Shani Louk, la joven de 22 años, que se encontraba en el festival de música el 7-O, muy cerca de la Franja de Gaza, cuando fue capturada por los terroristas de Hamás. Sus imágenes y su destino han conmovido al mundo. Pues bien, al parecer, la madre de la israelí, que también tiene nacionalidad alemana, habría contado a un rabino de Israel que el terrorista que la mató ya ha sido abatido por el Ejército israelí.

Por: La Razón

El rabino Shmuley Boteach, que es muy activo en redes sociales, ha declarado en un vídeo que la madre de Shani Louk, Ricarda, le ha contado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían matado a uno de los “monstruos” de Hamás que hicieron desfilar su cadáver en la parte trasera de una camioneta. En las imágenes también se ve cómo le escupen a su cuerpo semidesnudo.

World breaking news: Ricarda Louk, the mother of the beautiful and magnificent Shani Louk of blessed memory, who was savagely, murdered on October 7th and became the face of the massacre, Ricarda revealed to us in her public conversation with me that the Hamas terrorist monster… pic.twitter.com/saLJXnAcKK

— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) November 16, 2023