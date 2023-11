“¿Será que estoy haciendo lo correcto?”: Yulimar Rojas confesó cuál fue el peor momento de su vida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Quien ha logrado ganarse la admiración de Venezuela y gran parte del mundo, por sus increíbles hazañas en el mundo deportivo, Yulimar Rojas, la campeona del triple salto, abrió su corazón y reveló cómo casi pierde su carrera.

En una entrevista con Irrael Gómez, para su programa Conversaciones que no se publican, transmitido por YouTube, Yulimar confesó que casi se desvía por un desamor que protagonizó.

Aunque hoy habla de aquel episodio con firmeza y aprendizaje, la atleta recordó la decepción que vivió, tanto que ni ella misma lograba reconocerse.

En medio del encuentro Irrael Gómez preguntó: ¿cuál fue tu peor momento?, y tras un largo suspiro dijo: “cuando me alejé del deporte… Cuando me enamoré y me desilusioné di todo por el amor y estaba olvidando lo que me hizo ser lo que soy ahora, el deporte”.

En el mismo orden de ideas, la venezolana comentó que ella entregó lo mejor de sí misma, pero no recibió lo mismo. “Sentí la magia del amor y me entregué completamente y fui feliz pero todo se desvaneció en un segundo.. y eso me hizo ver que a pesar de lo que estés pasando tu corazón y mente tiene que estar donde te sientas feliz”, añadió.

La atleta aprovechó el momento y reveló que muchas veces su mundo se vino a abajo y dudó de cada paso que lograba. “Hubo momentos que sentí que el mundo se me iba de las manos y momentos en los que dije ‘¿será que estoy haciendo lo correcto?’”.

Destacó que a pesar del mal tiempo que vivió, quedó la experiencia y por fin pudo centrarse y ser la mejor versión de sí misma. “Con el tiempo todo fue cambiando y me fui encontrando a mí misma”. Y, por último aseguró que ahora mismo se siente en su mejor momento; “mi corazón está feliz, está pleno”.