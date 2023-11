“Está devastada”: La enfermedad de Bruce Willis se agrava y ya no reconoce a Demi Moore

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El estado de salud de Bruce Willis parece ir a peor y se estaría acelerando con el paso de las semanas. El actor, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, estaría sufriendo severas pérdidas de memoria. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que, tras su regreso de un viaje por Italia, su ex Demi Moore fue a verle y el protagonista de ‘Jungla de cristal’ no reconoció a la actriz.

Por Marca

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Tal y como informa Closer, habría sido una fuente próxima a la familia la encargada de desvelar el terrible encuentro de Moore con su exmarido. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explica.

Bruce Willis “ya no es capaz de comunicarse verbalmente”

Pese a ello, Bruce Willis sí conservaría la memoria respecto a su actual esposa y sus hijas, a quienes todavía reconoce. Sin embargo, todo apunta a que el actor no es capaz de mantener conversaciones con ellas. Glen Gordon Caron, amiga del intérprete, contó hace unas semanas en el New York Post que no fue capaz de comunicarse con él.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, sostuvo Gordon Caron.

Lea más en Marca