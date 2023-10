Al menos tres heridos al impactar un cohete lanzado por Hamás en un edificio en Tel Aviv

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos tres personas resultaron heridas al impactar este sábado en un edificio de viviendas de la zona sur de Tel Aviv un cohete de largo alcance disparado desde Gaza por el grupo islamista palestino Hamás, informó el servicio de emergencias de Israel Magen David Adom.

Los servicios médicos israelíes están brindando tratamiento y han derivado al Hospital Ichilov a un hombre de 20 años con heridas en la cabeza y las extremidades de pronóstico reservado, y están atendiendo a dos heridos de carácter leve, informó el servicio de emergencias.

Asimismo, otros ocho cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, informó el Canal 12 de la televisión israelí.

En este momento están sonando las sirenas de ataque aéreo en Tel Aviv y su alrededores, así como en la zona central de Israel más próxima a la Franja de Gaza, informó el Ejército israelí.

Asimismo, están sonando sirenas de ataque con misiles en la ciudad meridional de Ashdod.

At least 3 wounded, in light to moderate condition following a direct impact of rocket fired by Hamas in Tel Aviv pic.twitter.com/t3qMFbRllz

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 27, 2023