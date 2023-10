La hija de Daddy Yankee publicó un triste mensaje en medio de rumores de ruptura de sus padres

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jesaaelys, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, publicó un triste mensaje mientras sus padres enfrentan rumores de una ruptura

El cantante boricua Daddy Yankee y su esposa Mireddys González enfrentan rumores de separación tras 28 años de matrimonio. Aunque no se ha confirmado la separación, ambos se dejaron de seguir en redes sociales y esto ha iniciado las especulaciones.

Por La Vibra

Ahora su hija Jesaaelyspublicó un triste mensaje en sus historias de Instagram que dejó a todos sorprendidos y se preguntan si tiene que ver con la supuesta separación de sus padres.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió en sus historias.

