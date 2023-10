Corresponsal de CNN en Israel corrió para salvar su vida mientras informaba cerca del lugar de la masacre

Click to share on Google News (Opens in new window)

La corresponsal internacional en jefe de CNN, Clarissa Ward, se vio en la obligación de correr este lunes para resguardarse de un lanzamiento masivo de cohetes y salvar su vida cuando reportaba desde una carretera en Ashdod, cerca del sitio en donde se desarrolló el festival Supernova, en Israel.

Por El Diario NY

Decenas de terroristas de Hamás ingresaron al país de forma sorpresiva y sin precedentes el sábado y, en ese sitio, asesinaron a 260 personas y secuestraron a un número indeterminado de asistentes.

Ward había mostrado la desoladora escena que quedó en la zona, fronteriza con la Franja de Gaza, luego de que ocurrió la masacre. Caminaba y, al mismo tiempo, mostraba algunos cadáveres de milicianos palestinos que quedaron tendidos en el piso por la defensa del Ejército israelí.

“Estamos justo en las cercanías del kibutz donde la fiesta estaba teniendo lugar. Se puede ver que hay vehículos por todas partes que han sido tiroteados. Vemos los cuerpos de al menos dos combatientes de Hamás. Creo que hay más por aquí…”, señalaba la corresponsal de CNN.

.@clarissaward reports from just minutes away from the Israel-Gaza border in the aftermath of a fresh barrage of rockets: pic.twitter.com/BPV7RP9K5o

— CNN International PR (@cnnipr) October 9, 2023