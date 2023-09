Guionistas y estudios de Hollywood alcanzan un acuerdo de principio para terminar la huelga

Click to share on Google News (Opens in new window)

El sindicato estadounidense de guionistas (Writers Guild of America, WGA) y los estudios de Holywood alcanzaron este domingo un acuerdo de principio que podría poner fin a una huelga de meses en el sector.

“Alcanzamos un acuerdo tentativo, lo cual quiere decir un acuerdo de principio en todos los puntos del trato, sujeto a una redacción contractual final”, indica una carta que el gremio envió a sus miembros y que la AFP pudo consultar.

“Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con significativos logros y protecciones para guionistas en todos los sectores”, señala la misiva, que no da detalles del arreglo.

“Para ser claros, nadie regresará a trabajar hasta que sea específicamente autorizado por el sindicato. Estamos aún en huelga hasta entonces. Pero, desde hoy, suspendemos las protestas”, indica.

Un escueto comunicado conjunto del WGA y la AMPTPT, el grupo que representa a los estudios y a las empresas de “streaming“, confirmó el acuerdo.

The SAG-AFTRA Negotiating Committee congratulates the WGA Negotiating Committee.

A thread…

To our fellow union siblings who serve on the WGA Negotiating Committee, we extend our heartfelt congratulations on securing a tentative agreement with the AMPTP.

1/4 pic.twitter.com/ZfeGOrmQ4C

— SAG-AFTRA (@sagaftra) September 25, 2023