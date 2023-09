Guaidó explica contundentemente a congresista de EEUU cuáles son las razones de la crisis humanitaria en Venezuela

Click to share on Google News (Opens in new window)

Tras las declaraciones del la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en las que afirma que “las amplias sanciones entre Trump y Rubio han jugado un papel importante en la expulsión de millones de personas de Venezuela”, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una contundente respuesta.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Guaidó expresó que es crucial y muy importante abordar la crisis de refugiados y asilo en los Estados Unidos de una manera humana e integral y señaló que es fundamental considerar varios puntos clave:

El político enumeró las razones de la crisis humanitaria en Venezuela e invitó a la congresista a reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela para comprender las razones.

Dear Congresswoman,

It is crucial and highly important to address the refugee and asylum crisis in the United States in a humane and comprehensive manner. However, it is essential to consider several key points:

1. For instance, in my case, I am in the United States due to… https://t.co/Ayk7fKDqdY

— Juan Guaidó (@jguaido) September 25, 2023