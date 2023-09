Sebastián Piñera: “El kirchnerismo ha sido una expresión populista que no enfrentó los problemas de fondo de Argentina”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El ex presidente de Chile habló sobre los principales desafíos y amenazas que enfrenta América Latina. Qué opina de Milei, la dolarización, Massa y Macri. El recuerdo de su peor experiencia con el gobierno K y una confesión sobre su país: “Desgraciadamente, hemos perdido el rumbo”.

Por infobae.com

Termina la semana y el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, sigue. Mientras anochece en la ciudad de Buenos Aires, brinda entrevistas periodísticas, ajusta la agenda y se prepara para una cena con los otros ex mandatarios con los que compartió el II Encuentro del Grupo Libertad y Democracia. Desde ese think tank de la centroderecha de Iberoamérica, tiene varias urgencias y un objetivo: alertar sobre el riesgo que enfrenta América Latina ante al avance de liderazgos populistas. Explica un diagnóstico y señala las enfermedades que detecta en la política regional. Nombra a Cuba, Venezuela y Nicaragua como el final de un camino que, entiende, están recorriendo varios países. Y por eso agita la bandera de peligro. Lo hace en un tiempo, para Argentina, crítico: queda menos de un mes para las elecciones, cuando se elegirá mucho más que el presidente.

En un mano a mano, Piñera habló sobre la actualidad del hemisferio, la política de la Argentina, elogió a Mauricio Macri, se refirió a Javier Milei y su propuesta de dolarización y se pronuncia sobre Sergio Massa. “Se equivoca”, responde cuando se le pregunta por sus cuestionamientos al acuerdo con el Fondo. Pero también se refirió sin medias palabras sobre el presente de su país, que preside Gabriel Boric, con una definición impactante: “Desgraciadamente, hemos perdido el rumbo”.

“El kirchnerismo ha sido una expresión populista que no enfrentó los problemas de fondo de Argentina”, resume en la entrevista y comparte el peor recuerdo que tiene de su relación como presidente con la administración K. Aparece la decisión unilateral de cortar los envíos de gas: “Eso produjo un gran daño económico en Chile y una gran desconfianza”, contó. Es una sombra que se proyecta, todavía, al presente.

El ex presidente participó junto a Macri en el II Encuentro del Grupo Libertad y Democracia, que reunió a 22 ex mandatarios y líderes de centroderecha en la Legislatura porteña. Durante todo el día, en la Legislatura porteña, participaron ex mandatarios y líderes de Iberoamérica convocados por la Fundación Libertad en paneles que abordaron los peligros para el desarrollo y la recuperación económica de la región que representa el avance de los populismos.

Lea nota completa Aquí